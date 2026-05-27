Lo anómalo y lo caído del cielo

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La comisión especial del Parlamento que investiga el proceso de adquisición de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama recibió el lunes al contralmirante retirado Gustavo Musso, quien en el período pasado se desempeñó como jefe del Estado Mayor de la Armada hasta que, en agosto de 2023, pidió pase a retiro, luego de haber elaborado un informe técnico crítico sobre la elección de la empresa. Durante la comparecencia, que duró tres horas, Musso volvió a insistir en que el astillero español “no tenía antecedentes de construcción naval en ningún buque similar a una OPV” y “tampoco figuraba ningún antecedente de construcción naval de dimensiones o tonelaje similar”, según consta en la versión taquigráfica, a la que accedió la diaria.

Luego de esa instancia parlamentaria, el contralmirante retirado dijo a la diaria Radio –en su primera entrevista con la prensa desde su salida de la Armada– que la oferta de Cardama “apareció como caída del cielo sobre algo que nadie pedía”, y explicó que, de los ocho astilleros que se presentaron, todos cumplían con los tres factores centrales requeridos, pero finalmente no “desempatamos” por “velocidad”, “calibre”, “cantidad de gente” o “resistencia en el mar”, sino “por tiempo y dinero”. También consideró que la situación actual con las patrulleras “es extremadamente anómala”. “Un astillero que no tenía ningún antecedente es el que me hace fracasar el proyecto OPV, entonces convertimos lo extraordinario en ordinario, [pero] lo normal es que, como una industria seria, que es la mayoría de los casos, los barcos se entreguen en tiempo y forma. ¿A quién no le pasa eso? A Uruguay. ¿La razón? Porque elegiste mal y punto”, concluyó Musso.

Otro tema en la agenda política es el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración, que tiene que ser enviado al Parlamento antes del 30 de junio. Este martes, el presidente Yamandú Orsi reconoció en rueda de prensa que dentro del Poder Ejecutivo se está “peleando” para “encontrar unos recursos más” y que la propuesta final no sea de “gasto cero”, y adelantó que infancia, seguridad y situación de calle “son las prioridades en este momento”. Las declaraciones del mandatario van en línea con la exposición que hizo el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, en un comité de base del Frente Amplio el lunes, y también con un documento interno de ese ministerio, al que tuvo acceso la diaria, que establece que no habrá “incrementos netos”.

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