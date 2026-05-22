Arroz picante

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves, dos novedades positivas divulgadas desde los ministerios marcaron el día. La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, informó que Uruguay “se quedó con el 63%” del total de la cuota de 6.667 toneladas de arroz sin aranceles otorgada por la Unión Europea al Mercosur para 2026, y celebró: “Uruguay no se duerme y menos se duerme su sector productivo”. “Es un gol del sector productivo uruguayo, que hay que reconocérselo y se lo merecen también”, agregó más tarde.

A la vez, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció en Rivera que en ese departamento se instalará una planta forestal para producir “con pino nacional” y tendrá fases industriales, en las que “se aplica tecnología”. La inversión ronda los 250 millones de dólares y “habrá empleo en el norte, que tanto se necesita”. Para la primera fase se plantean “unos 150 trabajadores y podría llegar a un pico de más de 400 personas”, anunció Cardona.

El presidente Yamandú Orsi participó de un homenaje a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, a 50 años de sus asesinatos, organizado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Embajada de Uruguay en Argentina. Orsi agradeció “al pueblo argentino, que cuidó tanto a los uruguayos” en esa etapa histórica, y dijo que “hubo gente que se salvó gracias a la solidaridad” de ese pueblo.

Tras la imputación del expresidente de Cuba Raúl Castro por parte de la Justicia estadounidense, el miércoles el Comando Sur informó que el portaaviones USS Nimitz –el mismo que hace unos días visitó Orsi– y sus buques escolta habían ingresado en el sur del mar Caribe, donde permanecerán por unos días. En medio de la tensión entre ambos países, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Cuba cuenta con armas “que ha adquirido de Rusia y China” y además “alberga presencia de los servicios de inteligencia rusos y chinos en su territorio”, por lo que “siempre ha supuesto una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Rubio también aseguró que la administración del presidente Donald Trump estudia planes para arrestar a Castro, al que considera un fugitivo de la Justicia estadounidense, pero no dio más detalles. “No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí, si es que vamos a traerlo. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes?”, manifestó el secretario de Estado.

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