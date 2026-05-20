Otra vez el silencio que grita: ¿dónde están?

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una nueva Marcha del Silencio recorrerá en la tardecita de este 20 de mayo la avenida 18 de Julio, como desde hace tres décadas, esta vez con la consigna: “30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”. “Un silencio conmovedor nos acompañará otra vez, junto con el cariño de un pueblo que año a año nos abraza, entendiendo que esta es una causa de todos y todas”, dijo ayer Alba González, madre de Rafael Lezama, secuestrado el 1° de octubre de 1976 en Argentina, encargada de dar el mensaje de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para convocar a la emblemática movilización.

González recordó que, si bien la marcha conmemora el aniversario de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, así como la desaparición forzada de Manuel Liberoff, el reclamo es por “todas las víctimas del terrorismo de Estado”. También destacó que se hayan sumado ocho nombres a la lista de detenidos desaparecidos uruguayos, aunque dijo que, pese a ello, “hoy la verdad sigue incompleta y son muchos los caminos que quedan por andar”. En particular, resaltó que “la orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente” Yamandú Orsi para que brinden información “no puede tener más dilaciones”.

Este año, una linda muestra de que la lucha por memoria, verdad y justicia trasciende banderas político-partidarias es que la Juventud Interpartidaria –integrada por jóvenes del Frente Amplio y de los partidos Nacional, Colorado e Independiente– marchará junta.

Esta edición de la diaria está abrazada por la memoria. Entre los distintos contenidos relacionados, podrán encontrar un perfil de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que Yamila Silva Carro tejió con base en los testimonios de familiares de los dos referentes, y una entrevista que Cecilia Álvarez le realizó a una de las hijas de Rosario Barredo, Gabriela Schroeder, que estuvo secuestrada a los cuatro años junto a sus hermanos en un centro clandestino en Argentina y cuyo testimonio ayuda a dimensionar parte de lo que vivieron muchas niñas, niños y adolescentes durante el terrorismo de Estado. En otras notas, repasamos las crónicas periodísticas de la primera Marcha del Silencio; les contamos, uno por uno, quiénes son los represores requeridos por delitos cometidos durante la dictadura que están prófugos de la Justicia, y hacemos una actualización sobre cuál es el estado de las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos.

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Hasta mañana.