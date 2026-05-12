Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Mauricio Fuentes, dijo que está en curso un investigación administrativa para determinar si la adopción que concretó en Maldonado la pareja italiana conformada por Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani “fue o no irregular”, aunque reconoció que “hay elementos que dan cuenta de una situación extraña” y el protocolo habitual “no sucedió porque es un procedimiento que ya desde el comienzo se da bajo una situación de excepcionalidad”.

En entrevista con Panorama informativo de la diaria Radio, y consultado sobre las visitas de menores al amparo del INAU a la chacra Gin Tonic en Maldonado, el jerarca planteó que “los gurises que están en los hogares del INAU pueden tener actividades recreativas, pueden salir y pueden ir a visitar a personas a las que conocen”, pero “el problema es el marco en el que esto ocurre”, que es parte de lo que se está investigando. Para Fuentes, este punto y otros hacen que haya un “conjunto de elementos” que “ameritan una investigación de todo lo que ha rodeado a este caso” a la interna del INAU, a pesar de que “se va a poner a disposición de la Justicia todo lo que determine”.

Para esta edición también conversamos con el director del nuevo Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis), Federico Lezama, quien aseguró a la diaria que, a través de la puesta en práctica de nuevas y viejas ideas, pretende combatir la fragmentación de las políticas de discapacidad que conspiran contra la calidad de vida del colectivo. En esa línea, adelantó algunas de las ideas que atravesarán el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impulsa el gobierno de cara a 2030. Desde una perspectiva de derechos, dijo que piensa esta nueva estrategia en términos de acceso a la educación, al trabajo y a la recreación, y no de subsistencia, en tanto “institucionalizar una política pública en discapacidad implica cambiar el foco y ampliar el foco de los derechos, sin dejar de reconocer en la seguridad social un pilar importante”.

Por otra parte, en medio de los primeros fríos del año, la preocupación por la protección de las personas en situación de calle sigue en agenda. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se refirió al tema en La mañana de la diaria, donde, entre otras cosas, identificó un “descenso” de la población que vive a la intemperie, que atribuyó a la ampliación de plazas y a cambios “en la vinculación con las personas”, por ejemplo, mediante un “sistema de duplas” que “antes no existía”. A la vez, describió la evacuación obligatoria como el instrumento “de más amplio alcance que hayamos tenido nunca” y adelantó que el ministerio que lidera presentará esta semana una aplicación web que centralizará vías de contacto, contendrá información y permitirá a organizaciones “postular como recurso”. En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso la creación del “comité de abordaje integral de la situación de calle”, un ámbito interinstitucional que tendrá entre sus cometidos “planificar, coordinar y ejecutar estrategias quinquenales” vinculadas a la problemática.

En el terreno internacional, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó la reciente visita al país de Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular español y mandataria de la Comunidad de Madrid, a la que calificó de “fallida”.

Hasta mañana.