Centro de evacuación en el Polideportivo de la Dirección Nacional de la Escuela de Policía, el 7 de mayo.

En el marco de la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle, el Poder Ejecutivo dispuso la creación del “comité de abordaje integral de la situación de calle”. En el decreto del gobierno se señala que este nuevo ámbito forma parte de la denominada “primera estrategia nacional para el abordaje integral de la situación de calle”, elaborada y presentada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a principios de abril.

Para la creación del comité se tuvo en cuenta que “la situación de calle implica situaciones de alta vulnerabilidad sociosanitaria que requieren dispositivos específicos de captación y primera atención”, así como que “las trayectorias de las personas en situación de calle requieren acompañamiento continuo que articule políticas de distintas instituciones”.

Se señala, además, que “el deterioro de las condiciones de vida y salud de personas expuestas a la intemperie y con trayectorias de larga desvinculación del sistema de salud y los dispositivos de asistencia social” demanda “respuestas de carácter sociosanitario bajo la responsabilidad de distintos organismos”.

Por estos motivos, el Poder Ejecutivo afirma que “es conveniente crear un ámbito interinstitucional específico que permita el abordaje integral de la situación de calle, permitiendo coordinar y potenciar las capacidades de los distintos organismos involucrados”.

El comité será presidido por el Mides y estará compuesto por representantes de los ministerios de Salud Pública, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Interior, Educación y Cultura, y Trabajo y Seguridad Social. También habrá delegados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Secretaría Nacional de Deporte, la Secretaría Nacional de Drogas, ASSE y la ANEP.

En el decreto se señala que este espacio “podrá invitar a otros organismos y actores de la sociedad civil que considere conveniente”; también se prevé que haya una coordinación con el Congreso de Intendentes.

En concreto, el comité tendrá tres cometidos centrales. En primer lugar, “planificar, coordinar y ejecutar estrategias quinquenales, con el objetivo de alinear políticas sectoriales, en una única estrategia nacional de abordaje integral a la situación de calle”; en segundo lugar, “planificar, coordinar y ejecutar estrategias quinquenales”, con el propósito de “alinear políticas sectoriales”, también “en una única estrategia nacional de abordaje integral a la situación de calle”. Por último, al comité le corresponderá “planificar y ejecutar nuevas actividades y experiencias en el ámbito de su competencia”.

En el decreto se agrega que este nuevo espacio interinstitucional “generará su propio ámbito de evaluación de procesos y resultados de la estrategia de abordaje integral, pudiendo integrar actores no gubernamentales”. Esto incluye la implementación de “un sistema de monitoreo de metas, indicadores y resultados”.

La alerta por frío extremo rige desde el 7 de mayo. La medida permite la evacuación obligatoria de personas en situación de calle y su traslado a centros del Mides.