A una semana de su regreso a Uruguay, después de ser detenidos en aguas internacionales por fuerzas israelíes y, posteriormente, por fuerzas griegas, los uruguayos Jorge Vignolo y Daniela Lopes, quienes formaron parte de la Flotilla Global Sumud, dieron una conferencia de prensa este lunes en la sede del PIT-CNT. La conferencia fue convocada por la central sindical, la Coordinadora por Palestina y el capítulo uruguayo de Global Sumud.

Lopes y Vignolo integraron una de las 22 embarcaciones civiles que se dirigían a la ciudad de Gaza con ayuda humanitaria, cuando el 29 de abril fueron interceptados cerca de la isla griega de Creta, a unos 1.000 kilómetros de las costas gazatíes. “Las horas de secuestro, de intercepción, fueron realmente caóticas, horas de muchas dudas, horas sin comunicación”, contó Lopes, quien relató cómo los barcos fueron interceptados con bombas de estruendo y humo. Dijo, además, que hubo una “guerra psicológica muy grande”, ya que “las fuerzas de ocupación emitían sonidos, alarmas y mensajes tratando de incentivar que nosotros diéramos la vuelta y que no siguiéramos con la misión”.

La activista denunció que fueron trasladados a un “buque cárcel” de Israel, donde permanecieron 30 horas, “con una pérdida de noción del tiempo muy grande y sin saber a dónde íbamos, porque lo único que podíamos ver era el cielo”. “En ese buque vimos muchísimas cosas, desde la tortura física, la tortura psicológica, la tortura de que no hubiera agua suficiente, que no hubiera comida suficiente, de no poder dormir”, señaló. Al igual que Vignolo, Lopes remarcó, de todos modos, que la experiencia de los 180 activistas “no es ni siquiera el 10% de lo que pasa en las prisiones donde está el pueblo palestino”.

“Lo que vivimos nosotros en esa cárcel fue realmente traumático, conmovedor, tortura psicológica, tortura física, pero no es ni por asomo lo que vive diariamente el pueblo palestino y lo que viven los más de 9.000 presos que están en las cárceles sionistas, que están expuestos permanentemente a torturas”, resaltó Vignolo.

El viernes 1° de mayo el buque israelí ingresó a aguas territoriales griegas; los activistas fueron desembarcados en una lancha de ese país y llevados a un puerto petrolero en Creta. “En ese puerto estuvimos alrededor de ocho horas retenidos, sin pasaporte; no nos dejaban ir, no nos dejaban salir y no nos dejaron siquiera comunicarnos con nadie”, señaló Lopes.

Los activistas denunciaron que las fuerzas griegas dejaron que el buque israelí se fuera de sus aguas territoriales con el español Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila a bordo. “Se va el barco, quedamos 178 activistas, entre ellos compañeros con heridas muy graves, donde 34 compañeros tuvieron que ir de emergencias al hospital y los otros compañeros nos llevaron al aeropuerto de Grecia”, relató Lopes.

En el aeropuerto griego, los uruguayos quedaron “varados” y, según dijeron, se dieron cuenta “de la inacción de nuestro gobierno”. Denunciaron que, mientras que “todos los compañeros fueron recibidos por sus embajadas, por su consulado, todos con el pasaporte en la mano”, el gobierno uruguayo –al igual que el argentino– no esperó a ninguno de ellos. “No teníamos comunicación, no teníamos plata, no teníamos nada, y si no fuera por la ayuda de compañeros de Grecia, estábamos hasta el día de hoy, lo más seguro, esperando que el gobierno uruguayo estuviera presente”, afirmó Lopes.

“No tenemos información” sobre “las acciones de amparo que llevó adelante el gobierno”

Alejandra de Bittencourt, vocera de la Coordinadora por Palestina, dijo en la conferencia que “el gobierno uruguayo en todo momento estuvo en conocimiento de esta situación de la detención en el mar, sin tener claro cómo evolucionaba”. Señaló que “ni el gobierno israelí ni el gobierno griego comunicó al gobierno uruguayo que tenía secuestrados y detenidos a personas uruguayas de esa nacionalidad”. De Bittencourt consideró que fue “una omisión” del gobierno uruguayo que Lopes y Vignolo quedaran varados, porque “la delegación diplomática uruguaya no se presentó”.

La semana pasada, junto con De Bittencourt y representantes del PIT-CNT, Vignolo y Lopes se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y le consultaron sobre el accionar del gobierno, pero no obtuvieron “aclaraciones al respecto”. Por lo tanto, “seguiremos estudiando los pasos que correspondan en estos casos para tener las explicaciones”, señaló De Bittencourt.

Aunque aclaró que con el personal de la cancillería “hubo en todo momento un excelente diálogo”, De Bittencourt remarcó que “en cuanto a lo protocolar, a lo que corresponde estrictamente al canciller, nosotros no tenemos información” sobre “cuáles fueron las acciones de amparo que llevó adelante el gobierno uruguayo para proteger y preservar la integridad de nuestros compañeros”.

El pasaje de regreso de los uruguayos, finalmente, se gestionó a través de la embajada uruguaya en Grecia, luego de “gestiones realizadas por la cancillería”, según se afirmó en su momento.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores del PIT-CNT, José Olivera, denunció la “complicidad” del Estado griego en la detención de los activistas. Dijo que la central sindical sigue “entendiendo necesario que el Estado uruguayo se pronuncie sobre el genocidio en Palestina, en términos de lo que hoy la comunidad internacional maneja como genocidio”.

Asimismo, Olivera dijo que para el PIT-CNT la “situación de secuestro y tortura a la que fueron sometidos nuestros compatriotas” amerita una acción del gobierno, “particularmente sobre el Estado de Israel, pero también sobre el Estado griego”. En ese sentido, Vignolo le exigió al gobierno uruguayo que “denuncie de una buena vez el genocidio en Gaza” y que “rompa relaciones diplomáticas con Israel: un Estado genocida, asesino”.

De Bittencourt señaló que los barcos que todavía no fueron interceptados se encuentran en el puerto turco de Marmaris; próximamente habrá una asamblea para resolver “cómo continuar en la estrategia de la flotilla”. Al mismo tiempo, continúa su trayecto el convoy terrestre, que “ya salió de Argelia y está en Libia en estos momentos, con el objetivo de romper el cerco a través del paso de Rafah”. “Hasta que no se rompa el bloqueo a Gaza, hasta que Palestina no sea libre, las misiones van a continuar, una tras de otra”, afirmó, y remarcó que, “si los gobiernos estuvieran desarrollando las políticas que tienen que llevar adelante para impedir este genocidio, las personas comunes no estaríamos obligadas”.

Este viernes 15 de mayo el pueblo palestino conmemora la nakba, que significa “la catástrofe” y refiere al desplazamiento de palestinos tras la creación del Estado de Israel. Ese día, a partir de las 18.30, se realizará una marcha desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hacia la plaza Independencia bajo la consigna “Nunca más genocidio, la nakba continúa”.