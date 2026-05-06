Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves empezará a regir una alerta pública de nivel rojo por bajas temperaturas, según anunció el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa. La medida, que fue tomada después de que el Instituto Nacional de Meteorología alertara al Poder Ejecutivo sobre la llegada de un “ciclón extratropical”, implicará la “evacuación obligatoria” de las personas en situación de calle. También hará que se adelante la puesta en marcha de otras acciones que estaban previstas en la estrategia integral para personas en situación de calle, que el Ministerio de Desarrollo Social presentó a principios de abril, como la apertura de nuevos centros para evacuados.

Este jueves también quedará operativo el comité de “seguimiento” de las políticas para personas en situación de calle, bajo la órbita de Presidencia de la República, con el objetivo de monitorear las “medidas estructurales” anunciadas por el gobierno. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo en la conferencia que se trata de una herramienta que busca que la salida de la alerta “sea una salida con más capacidades” para que “las personas se mantengan dentro del sistema a través de propuestas que generen más adhesión que los refugios o que los centros de evacuados”.

La conferencia se realizó durante un cuarto intermedio de la interpelación al propio Civila, que compareció junto a integrantes del directorio del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) ante la Cámara de Representantes, a propósito de la situación del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado. El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, afirmó que la actual administración recibió “una institución con problemas”, pero la dejó “colapsar totalmente”, y aseguró que no se trata de “falta de presupuesto”, sino de “falta de gestión”.

El legislador se refirió a casos de muertes de menores bajo el amparo del INAU en el último año y entregó 120 preguntas a las autoridades interpeladas sobre la “responsabilidad directa y conducción política”, abordaje de la salud mental, convenios y tercerizaciones, el Centro de Breve Estadía (ex Tribal), el “uso institucional de canales oficiales” y la “fiscalización y control del Estado”. Los detalles de las idas y vueltas los encontrarán en esta edición.

Siguiendo en tema, la Institución Nacional de Derechos Humanos se expidió sobre una denuncia presentada por la organización social Salvador, que denunció discriminación racial y adultificación de un niño afrodescendiente al que le impusieron medidas cautelares a sus ocho años, luego de ser denunciado por violencia de género por la madre de una compañera de clase, y concluyó que la actuación del Poder Judicial “vulneró varios” de sus derechos”.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.