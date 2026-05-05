El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos finalizó su ofensiva contra Irán tras haber logrado los objetivos trazados en la campaña militar que comenzó de manera conjunta con Israel el 28 de febrero.

Este martes, Rubio se presentó en la sala de prensa de la Casa Blanca para responder preguntas de los periodistas, en reemplazo de quien cumple habitualmente con esa función, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien está de licencia por maternidad.

“La operación Furia Épica terminó. Logramos los objetivos de esa operación. Preferimos el camino de la paz. Lo que el presidente prefiere es un acuerdo”, dijo Rubio, de acuerdo con lo que consignó la agencia Reuters.

Estas palabras parecían querer mitigar las críticas de miembros del Congreso que argumentan que el presidente Donald Trump ha violado de hecho las disposiciones de la Resolución de Poderes de Guerra, una ley que otorga al presidente 60 días para emprender acciones militares antes de ponerles fin.

La guerra contra Irán comenzó con los ataques aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos el último día de febrero. Trump notificó formalmente al Congreso sobre el conflicto 48 horas después, lo que activó un plazo de 60 días, que venció el viernes, para poner fin a la guerra o justificar su prórroga ante el Congreso.

La Casa Blanca eludió el requisito declarando el viernes que las hostilidades de la operación Furia Épica habían terminado, y Rubio reforzó este argumento en su conferencia de prensa.

El jefe diplomático de Washington adelanto además que la Armada estadounidense seguirá adelante con la operación destinada a abrir el estrecho de Ormuz, conocida como Proyecto Libertad, a la que definió como una iniciativa de menor escala y distinta del plan de combate original. Rubio dijo que se trata de una operación defensiva y aseguró que Estados Unidos no intervendrá militarmente “a menos que nos ataquen”.

El funcionario de origen cubano llamó además a Irán a volver a la mesa de negociaciones. “Irán debe aceptar la realidad de la situación, sentarse a la mesa de negociaciones y aceptar los términos que sean buenos para ellos, pero que en última instancia sean buenos para el mundo”, expresó Rubio.

También este martes desde Teherán, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se refirió al tema mencionado por Rubio y afirmó que Estados Unidos adopta una postura contradictoria a la hora de hablar de negociaciones.

“Nuestro problema radica en que, por un lado, Estados Unidos aplica una política de máxima presión contra nuestro país y, por otro, espera que Irán se siente a la mesa de negociaciones y ceda a sus exigencias unilaterales. Esta situación es imposible”, declaró Pezeshkian, según informó la agencia estatal de noticias iraní IRNA.

Irán está firme en su posición de mantener todo lo que pueda el bloqueo del estrecho de Ormuz, ya que el control del paso estratégico por el que transita aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y volúmenes significativos de derivados del petróleo y fertilizantes le está dando a Teherán un poder negociador que no podría obtener de otra manera.

De todos modos, el gobierno iraní sigue apostando por la vía diplomática. Medios locales informaron que este miércoles llegará a Pekín el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien se reunirá con su par chino, Wang Yi.

China está bajo una presión creciente de Washington para que ayude a abrir el estrecho de Ormuz antes de la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, mantendrán en Pekín el 14 de mayo.

A este tema también se refirió Rubio este martes, cuando dijo que espera que China le transmita a Irán que la estrategia iraní en el estrecho de Ormuz está provocando su aislamiento global.