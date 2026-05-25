El gobierno de Claudia Sheinbaum accedió a recibir a la delegación de Irán en México durante el Mundial

Activistas de un colectivo feminista protestan contra Claudia Sheimbaum y el Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México, el 16 de mayo.

Originalmente, los asiáticos se iban a hospedar en Arizona, pero, dadas las tensiones con Washington, finalmente lo harán en Tijuana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en la conferencia de prensa que ofreció este lunes que su gobierno accedió a permitir que la selección nacional de fútbol de Irán se aloje en México durante el Mundial, y agregó que Estados Unidos no deseaba hospedar a los iraníes.

Sheinbaum explicó que la FIFA se puso en contacto con su gobierno luego de que Estados Unidos manifestara su rechazo a que la selección iraní permaneciera en el país durante todo el torneo, a pesar de que Irán disputaría allí sus tres partidos de la fase de grupos. “No tenemos ningún motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar. Entonces nos preguntaron, '¿pueden pernoctar en México?’, y dijimos que sí, sin problema”, expresó la mandataria, de acuerdo con lo que informó la revista local Proceso.

El sábado, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, anunció que la sede del equipo durante el torneo se trasladaría de la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, a Tijuana, ciudad fronteriza mexicana ubicada junto a la localidad estadounidense de San Diego.

Taj explicó que este cambio ayudaría a evitar complicaciones con los visados y que el equipo podría viajar directamente a México en vuelos de Iran Air. La participación de la selección iraní en el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, había estado en duda desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero.

Irán disputará sus dos primeros partidos del grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, el 15 de junio, y Bélgica, el 21 de junio, antes de enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.