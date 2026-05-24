La Casa Blanca cree que un eventual acuerdo con Irán todavía puede demorar varios días

Las expectativas estadounidenses de que se efectivizara un acuerdo con Irán durante el fin de semana se disiparon este domingo, después que el sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que estaba cerca de concretarse cuando afirmó que el pacto estaba, “en gran parte, negociado”.

Con varios temas aún en los que las posiciones entre Washington y Teherán están muy alejadas, por ejemplo, el uranio enriquecido en poder de los iraníes y la guerra entre Israel y Hezbolá en el territorio libanés, un alto funcionario de la Casa Blanca cree que la aprobación del pacto por parte de la cúpula iraní, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei, podría tardar varios días.

De acuerdo con lo que informó el portal Axios, si bien los funcionarios estadounidenses se muestran optimistas respecto de la firma del acuerdo en cuestión de días, también reconocen que aún no está terminado y que eventualmente la negociación en curso, que cuenta con la mediación principal de Pakistán, pero también de otros países de la región, puede no ser exitosa.

El acuerdo evitaría una escalada de la guerra y reduciría la presión sobre el suministro mundial de petróleo. Sin embargo, no está claro si conducirá a un acuerdo de paz duradero que también contemple las exigencias nucleares de Trump, a quien el conflicto lo está afectando cada vez más, a medida que se acercan las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre.

El mandatario republicano les dijo a sus representantes que no se apuraran a cerrar un acuerdo con Irán, según anunció el domingo en un mensaje publicado en Truth, la red social de su propiedad. Trump expresó además que “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien”. Asimismo, el líder estadounidense reafirmó que el bloqueo naval de su país sobre los puertos iraníes “seguirá vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. “Aún hay idas y venidas sobre detalles específicos. Hay aspectos que nos importan a nosotros y otros que les importan a ellos”, dijo un funcionario de la administración estadounidense citado por Axios. Por otro lado, medios estatales iraníes acusaron el domingo a Estados Unidos de “crear obstáculos” en las negociaciones. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el domingo que Irán está “dispuesto a asegurar al mundo que no buscamos armas nucleares”, pero recalcó que los representantes de Irán en las negociaciones “no cederán cuando se trate del honor y la dignidad de nuestro país”.

La administración Trump quiere que el acuerdo final abarque la totalidad de las aproximadamente dos toneladas de uranio enriquecido que Irán tiene, y no únicamente los 450 kilos que están enriquecidos a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares.

Como parte del borrador del acuerdo, Irán se comprometió a discutir una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, pero las partes aún deben negociar la duración de dicho período. “Sin uranio enriquecido, no hay beneficios. Si no renuncian al uranio altamente enriquecido, no obtendrán ningún alivio. Cuanto más cedan, más recibirán. No habrá una descongelación inmediata de los fondos”, dijo un funcionario de Washington cercano a las negociaciones.