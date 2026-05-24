Rusia lanzó un enorme ataque sobre Kiev que incluyó el uso de un misil hipersónico

El bombardeo ocasionó cuatro muertos; el Kremlin argumentó que fue en respuesta a uno ucraniano sobre territorio controlado por Moscú que dejó 12 víctimas fatales.

La guerra de más de cuatro años entre Rusia y Ucrania prosigue sin negociaciones de paz a la vista, con posiciones prácticamente estancadas desde hace largo tiempo y con ataques que cada tanto generan enormes daños entre civiles.

En las horas de la noche del sábado para el domingo, las fuerzas de Moscú lanzaron centenares de drones y decenas de misiles sobre la capital ucraniana Kiev y otras zonas cercanas, causando al menos cuatro muertos y más de una centena de heridos.

Según informaron desde el gobierno ucraniano, en la ciudad de Bila Tserkva, en la región de Kiev, impactó un misil balístico hipersónico Oreshnik, una de las armas de artillería más sofisticadas del arsenal ruso. Los misiles hipersónicos se caracterizan por su velocidad y la capacidad de moverse a baja altura, lo que los hace difíciles de captar para los radares.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que el ataque ruso alcanzó una planta de suministro de agua, incendió un mercado y dañó decenas de edificios residenciales y varias escuelas.

En un mensaje en su cuenta de X, Zelenski describió el bombardeo sobre Kiev como un “ataque de gran envergadura” en el que se utilizaron 600 drones y 90 misiles de diversos tipos, 36 de ellos balísticos. “Lamentablemente, no todos los misiles balísticos fueron interceptados; el mayor número de impactos se produjo en Kiev. Kiev era el objetivo principal de este ataque ruso”, agregó el mandatario.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo ataques exitosos contra Ucrania utilizando misiles Oreshnik, Iskander, Kinzhal y Zircon, aunque indicó que los blancos de los ataques fueron instalaciones de mando militar, bases aéreas y otras empresas militares ucranianas.

Desde Rusia, además, expresaron que el que sufrió Kiev fue una represalia por los ataques ucranianos contra “instalaciones civiles en territorio ruso”. Dicho ataque, según lo que informó la agencia AFP, se produjo con drones ucranianos contra una escuela secundaria el jueves en la localidad de Starobelsk, una ciudad de la región de Lugansk, ocupada prácticamente en su totalidad por Rusia casi desde el inicio de la guerra, en la que viven poco más de 15.000 habitantes.

Poco después, en una declaración, el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió represalias por el ataque, que, según afirmó, tuvo lugar en una zona donde “no había objetivos militares ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia ni a agencias relacionadas”.

Ucrania negó haber atacado a civiles y afirmó que el bombardeo iba dirigido contra una unidad de drones rusa estacionada en la zona. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, “se registraron un total de 48 víctimas, 12 de las cuales fallecieron. Según datos preliminares, nueve personas están atrapadas bajo los escombros”.