En su primera encíclica, el papa León XIV alertó sobre los alcances de la inteligencia artificial

El papa León XIV en el palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 24 de mayo.

El líder de la Iglesia católica pidió “desarmar” esta tecnología para “impedirle el dominio sobre lo humano”

El papa León XIV pidió luchar contra el “dominio” de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la “deshumanización” y el concepto de “guerra justa”.

El texto de 130 páginas, llamado Magnifica Humanitas (“Magnífica humanidad”), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medioambiente, de acuerdo con lo que informó AFP.

Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia del Vaticano sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.

“No podemos considerar la IA como moralmente neutra”, indica el papa, pidiendo “desarmar” esta tecnología para “impedirle el dominio sobre lo humano”.

En el documento, el estadounidense Robert Francis Prevost denunció también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos “no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso”.

Citando, entre otros, a Platón o JRR Tolkien, por su lucha contra la deshumanización, el papa estadounidense, en el cargo desde mayo del año pasado, criticó las “nuevas formas de esclavitud” para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles “para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común”.

“En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras”, un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna. “Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa”, denunció el papa.

León XIV también aprovechó la encíclica para pedir “perdón” por el retraso histórico de la Iglesia en condenar la esclavitud. Más allá de los desafíos tecnológicos, el papa advierte sobre el riesgo de “deshumanización”, alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas.

Desde su elección hace un año, el primer papa estadounidense de la historia ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar, y la necesidad de una “alfabetización digital”. “Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, expresó el papa en la encíclica.