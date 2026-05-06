El activista brasileño Thiago Ávila es escoltado al tribunal, el 5 de mayo, en la ciudad israelí de Ashkelon.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este martes que la detención del activista brasileño Thiago Ávila por parte del gobierno israelí es una acción “injustificable” y exigió su liberación inmediata.

Ávila fue detenido mientras formaba parte de la delegación de la Flotilla Global Sumud, un grupo que intentaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En un mensaje en sus redes sociales, Lula afirmó que la decisión de la justicia israelí debería ser “condenada por todos” y que la interceptación de la flotilla en aguas internacionales ya constituía una grave afrenta al derecho internacional.

“Por lo tanto, nuestro gobierno, junto con el de España, que también tiene un ciudadano detenido, exige que se les brinden plenas garantías de seguridad y que sean liberados de inmediato”, agregó el mandatario.

Este martes un tribunal israelí prorrogó hasta el domingo la detención de Ávila y del ciudadano español de origen palestino Saif Abu Keshek. La prórroga fue comunicada a la agencia de noticias AFP por la organización de derechos humanos Adalah, que viene siguiendo el caso desde que los activistas fueron trasladados desde aguas internacionales hasta el territorio israelí.

Tanto Ávila como Abu Keshek son acusados por la justicia israelí de tener vínculos con una organización sancionada por Estados Unidos: la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero.

La semana pasada, en un comunicado, los gobiernos de Brasil y España ya habían condenado el “secuestro” de sus ciudadanos.

“Esta acción flagrantemente ilegal de las autoridades israelíes, fuera de su jurisdicción, es una afrenta al derecho internacional, punible ante tribunales internacionales, y constituye un delito en nuestras respectivas jurisdicciones”, decía el comunicado, exigiendo el “retorno inmediato” de Ávila y Abu Keshek a sus respectivos países.

Mientras tanto, este martes se informó del fallecimiento de Teresa Regina de Ávila e Silva, la madre de Thiago Ávila. Su muerte fue confirmada por la Unión de la Policía Civil del Distrito Federal, organización cuya vicepresidenta es la agente de policía Luana de Ávila, hermana de Thiago, de acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital.

La causa de muerte de la mujer, de 63 años, está relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía desde hacía varios años.