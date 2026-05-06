Miembros del Parlamento rumano observan y registran el procedimiento de votación, el 5 de mayo, en Bucarest.

El Parlamento de Rumania aprobó una moción de censura al gobierno encabezado por el conservador Ilie Bolojan, presentada por socialdemócratas y ultranacionalistas tras la ruptura de la gran coalición europeísta que hasta ahora sostenía el Ejecutivo. La caída del gobierno abre un período de incertidumbre y complejas negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo.

La moción fue impulsada por el Partido Socialdemócrata (PSD), que hasta el mes pasado formaba parte de la coalición gobernante. Se sumó a la iniciativa la formación ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR).

Para prosperar y provocar la caída del Ejecutivo se necesitaban 233 votos. Se obtuvo con 281 a favor, lo que convierte a esta moción en la aprobada con el mayor número de votos en la historia del Parlamento, según los medios rumanos.

La crisis se produce tras meses de tensiones internas en el Ejecutivo, que estaba integrado por cuatro partidos e incluía a socialdemócratas, conservadores, liberales y a la minoría húngara.

El desacuerdo se centró especialmente en las impopulares políticas de ajuste aplicadas por Bolojan para reducir el déficit público, el más alto de la Unión Europea en 2025, con un 7,9%.

El PSD acusó al primer ministro de aplicar medidas excesivamente duras, y ya había exigido, sin éxito, su dimisión.

La moción fue firmada por 254 diputados, todos los del PSD y AUR, además de otras fuerzas ultranacionalistas.

El presidente de Rumania, Nicușor Dan, defendió el rumbo prooccidental del país y llamó a la calma ante la incertidumbre política.

Ahora el jefe de Estado deberá iniciar consultas con los partidos que integran el Parlamento para designar a un nuevo primer ministro que cuente con una mayoría parlamentaria para gobernar. El Ejecutivo permanece en funciones de forma interina, con poderes limitados, durante 45 días.

Tanto PSD como AUR, los dos partidos más votados del país balcánico, han evitado hasta ahora responder si colaborarán en un futuro gobierno, lo que aumenta la incertidumbre sobre la situación. Desde la formación que lidera Bolojan, el Partido Nacional Liberal, se había admitido la posibilidad de pasar a la oposición tras la votación.