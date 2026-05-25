Un ejemplo a replicar

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Pocas veces ocurre esto en el Parlamento uruguayo. Las diputadas Paula de Armas (Vamos Uruguay, Partido Colorado) y Tatiana Antúnez (Partido Comunista, Frente Amplio) vienen trabajando en conjunto sobre un proyecto de ley para modificar varios aspectos del sistema de adopciones porque, según Antúnez, identificaron que “adoptar termina siendo un privilegio”. Además de los altos costos que demanda un proceso de adopción, las legisladoras constataron que muchas de las familias del interior que quieren adoptar deben trasladarse a Montevideo a cada una de las instancias previas a la inscripción en el Registro Único Adoptante. Entonces, proponen descentralizar el sistema. En entrevista con la diaria, las diputadas detallaron los contenidos de la iniciativa, que para De Armas no es “un proyecto al azar” ni como les parece, “sino que está basado en evidencia y en argumentos jurídicos”, por lo que esperan “el consenso de toda la cámara para sacarlo adelante”.

El viernes en la noche se constató el fallecimiento de una persona de 42 años que estaba en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas, en Montevideo. Es la primera muerte desde el 6 de mayo, cuando el gobierno declaró la alerta roja por frío extremo que habilita el traslado obligatorio de las personas en situación de calle. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, admitió que “hacia las zonas más periféricas de Montevideo es probable que haya falencias en algunas calles y caminos para identificar a estas personas”; dijo que el Mides “tiene 100 personas solamente en Montevideo” para la captación de personas en situación de calle, además del despliegue de la Policía, y reconoció que “esta persona no fue abordada por los sistemas”.

Por su parte, referentes de la oposición cuestionaron que no saliera a hablar el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y exigieron a las autoridades que se expidan sobre el caso.

En el plano internacional, la situación en Bolivia sigue inestable y continúan los bloqueos en unos 50 puntos de las carreteras en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, protagonizados por organizaciones campesinas y sindicatos y, en menor medida, por seguidores del expresidente Evo Morales, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Además de la debilidad política del mandatario, que ha llamado a un diálogo sin encontrar respuesta, las fuerzas policiales no han podido disolver los bloqueos.

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Hasta mañana.