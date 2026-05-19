Saldo negativo

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El último sondeo de opinión de la consultora Factum, que corresponde al segundo bimestre del año, reveló que la aprobación del presidente Yamandú Orsi se sitúa en 29%, mientras que la desaprobación se ubica en 46%. Si se considera, además, que el restante 24% ni aprueba ni desaprueba su gestión, el resultado es un saldo de aprobación negativo de 17%. En comparación con la medición anterior, que se realizó en el primer bimestre del año, el mandatario aumentó sus niveles de desaprobación, ya que pasó de 41% a 46%, en tanto la aprobación cayó de 37% a 29%.

Otros datos de la encuesta muestran que la desaprobación de Orsi es mayor en el interior (51%) que en Montevideo (41%), y entre las personas de entre 18 y 33 años (51%). A su vez, el estudio señala que la desaprobación aumentó de 10% a 13% entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024. En su nueva columna, nuestro compañero Marcelo Pereira analizó qué puede estar pasando detrás de estos niveles de desaprobación.

El presidente de la República fue el principal orador en el acto que conmemoró este lunes los 215 años de la batalla de Las Piedras en el obelisco de la ciudad canaria. Allí, estructuró su discurso en “tres premisas”: “La defensa de nuestra soberanía”, que, según señaló, trae aparejado “reconocer nuestro lugar en el mundo y en la región”; “la vocación republicana, donde la libertad, la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley se transforman en el eje de nuestra lucha cotidiana”; y el “desarrollo con inclusión”, que asoció con la “visión artiguista” y que supone “tener claro quiénes y dónde están los más rezagados”, así como “cuáles son las necesidades más inmediatas y qué herramientas nos aseguran que no son simples parches”, para, entonces, “aplicarlas”.

En esta edición, también les traemos fragmentos de dos entrevistas de la diaria Radio que, en la víspera de una nueva Marcha del Silencio, tienen un punto de contacto. Por un lado, la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, que, consultado sobre los represores prófugos que siguen cobrando pensiones fuera del país, dijo que el gobierno ha “tomado medidas” y “actuado” para que “algo como eso no se vuelva a repetir”; por otro, con la integrante de la asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay Nélida Chela Fontora, quien dijo que el tema no “cae de sorpresa” ni “es nuevo” por casos previos y que “no se va a silenciar más”.

Por otro lado, el Instituto del Niño y Adolescente cerrará este martes el Centro de Breve Estadía de adolescentes varones de Montevideo, antes denominado Hogar Tribal, tras años de observaciones por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y peligra la continuidad de una casa comunitaria de salud mental por atrasos en pagos del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, en la sección Futuro, los detalles del trabajo que realiza Ceibal para identificar cómo los sesgos de género impactan en las trayectorias educativas y alejan progresivamente a las niñas de las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) durante la adolescencia.

Hasta mañana.