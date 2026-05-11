Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El deporte uruguayo volvió a quedar para la historia después de que el ciclista Thomas Silva, un fernandino de 24 años que compite para el equipo kasajo del Astana, ganara el sábado una etapa del Giro de Italia y quedara primero en la clasificación general, lo que hizo que el domingo vistiera la maglia rosa. Pero, por si fuera poco, este domingo, en la última etapa de las tres que empezaron en Bulgaria, entre Plovdiv y Sofía, Tomi, como lo llaman los íntimos, no ganó la etapa, pero sí cumplió el objetivo de conservar la malla rosada, al volver a quedar primero en la clasificación. “Es lo máximo. Lo máximo para mí, lo máximo que podía aspirar para mi país”, dijo Silva después del triunfo.

La mesa de diálogo del MEF, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las AFAP, creada para evaluar los cambios propuestos en el Diálogo Social y que en 60 días elaborará un documento con conclusiones preliminares, llamó la atención, según expresó Carlos Clavijo –uno de los dos representantes del PIT-CNT en el ámbito convocado por el gobierno–, porque “después de que hubo un diálogo y hubo unas conclusiones y un documento”, se hace “una mesa de diálogo con la AFAP por dos meses”. Para el PIT-CNT no hay “ningún inconveniente” siempre y cuando se “mantenga el sentido de lo acordado”. “No debe haber ningún cambio porque, si no, se desnaturalizaría el Diálogo Social.

Después de un mes y medio de trabajo de la comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), impulsada por el Partido Colorado en Diputados, algunos integrantes de la instancia tienen visiones contrarias de lo actuado y de cómo seguir. Mientras el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo que hasta el momento “no hay ningún tipo de delito” en la compra de la unidad productiva, y que “el único actuar por fuera de las normas” sería el del colorado Nicolás Chiesa, el también colorado Carlos Rydström señaló que quedó claro “lo apurado que fue el proceso por parte del directorio” del INC, y que el presidente del instituto cuando se hizo el negocio, Eduardo Viera, “estaba violando la Constitución” al estar en ese cargo y ser colono. En este sentido, para Rydström, el balance de la investigadora “es positivo”.

En materia ambiental, un proyecto inmobiliario de 226 hectáreas pretende instalarse en predios cercanos a los bañados de Carrasco y organizaciones sociales y vecinales advierten sobre el impacto ambiental sobre el humedal. La iniciativa está a estudio en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Junta Departamental, que no empezó a debatirla, pero sí empezó el intercambio en la bancada del Frente Amplio, que tiene la mayoría en Montevideo.

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