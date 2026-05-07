El luchador uruguayo se presentará el 25 de julio en el debut en Sudamérica del Bare Knuckle Fighting Championship.

Se realizó el lanzamiento del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), que es la principal modalidad de boxeo a puño limpio en los deportes de combate. El uruguayo Gastón Tonga Reyno lleva tres peleas -todas ganadas- y en la cuarta cumplirá uno de sus sueños: un combate en Montevideo, ante su gente. Será el 25 de julio en el Antel Arena.

En dicho escenario se hizo la conferencia de prensa para presentar el torneo, el uruguayo de 39 años atendió a los medios y después realizó una muestra de su entrenamiento para los allí presentes.

En un ambiente chico, cordial y divertido, Reyno bromeó seguido. Mientras saltaba la cuerda previo al movimiento bromeó: “ahora tengo que calentar, ya estoy viejo y la preparación es clave”. Incluso, cuando tiró las primeras manos simuló un dolor en el hombro y descomprimió con una sonrisa: “se asustaron eh..”.

Se irá a preparar al exterior para “llegar en su mejor versión” porque “a mi padre le queda muy rico el matambrito de cerdo y acá no me puedo cuidar con las comidas”. Además, se manifestó fanático del dulce de leche, y aseguró que cuando era jóven le decía a los nutricionistas que necesitaba azúcar para competir. La mentira no la pudo trasladar con los años donde todos los cuidados son más estrictos.

Los rivales todavía no están definidos, habrá un casting de peleadores, donde estarán incluídos luchadores de UFC y boxeadores. Reyno fue clave para la llegada de BKFC a Uruguay, con la idea de que luego se extienda a otros países de Sudamérica con mayor población y mercados más grandes.

Tonga Reyno: “se puede esperar mi mejor versión

El luchador uruguayo, emocionado en conferencia de prensa, mencionó: “Hace un montón de años que quiero pelear en mi país, en Montevideo y en especial el Antel Arena. Lo soñé. Yo veía este lugar y lo imaginaba con un ring en el medio. Cuando salí y vi la imagen de la pelea en la pantalla con mi cara no lo podía creer. Mi papá me abrazó y me dijo: 'lo lograste'. En realidad lo logró un montón de gente. Me emociona muchísimo y ojalá el 25 de julio sea una fiesta”.

Sobre el esta modalidad de deporte de combate, que no es tan conocida en Uruguay, dijo: “Viene la NBA del boxeo a puño limpio, va a ser el primer país que reciba un torneo así. Le ganamos a Brasil, a Argentina y Chile que son potencias”.

Reyno es gran admirador de Jean-Claude Van Damme, incluso ingresó al quirófano con su foto. Al ser consultado sobre una imágen icónica para ingresar a pelear el 25 de julio, sorprendió diciendo: “Van cambiando los superhéroes con los años. Hoy es Edinson Cavani, es mi religión por su humildad, sencillez y grandeza. Es terco, va para adelante, se cae y se levanta. Si tuviera que entrar con la bandera de alguien sería la de el Edi”.

Muchas veces lo bueno tarda en llegar, a los 39 años el uruguayo se siente pronto para el desafío y sueña en grande: “Se puede esperar mi mejor versión. Encontré el deporte, creo que está hecho para mi, quizás es algo que otras veces no sentía. Suena horrible y parece de agrandado pero acá siento que puedo ser campeón del mundo. Tengo nudillos duros, aguanto golpes, tengo aquellos bien puestos. Eso me da una ventaja terrible en boxeo a puño limpio. Apenas tengo tres peleas, pero si sigo aprendiendo y soy inteligente en lo técnico y lo táctico, puedo lograr cosas importantes. El primer paso es ganar una pelea estelar en Uruguay”.

Todavía no conoce a su rival, pero dejó bien claras sus preferencias: “Me comentaron que van a hacer un casting de peleadores, me encantaría que sea alguien que no hable español, así tengo a los latinos de mi lado. Me veo contra un ruso o un japonés”.