Empezaremos por ahí

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Mientras Estados Unidos anunció que llegó a un preacuerdo con Irán para finalizar el bloqueo en el estrecho de Ormuz, que implicaría un cese del fuego por dos meses en los cuales se negociaría el programa nuclear iraní y las sanciones que recaen sobre este país, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que dio la orden a las Fuerzas de Defensa de Israel de tomar el control del 70% de la Franja de Gaza. Este porcentaje es bastante superior a lo que estableció el acuerdo de alto el fuego con Hamas de octubre del año pasado sobre lo que podían ocupar temporalmente los israelíes del territorio del enclave.

“En este momento controlamos plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi directiva es alcanzar el 70%”, dijo Netanyahu en una conferencia organizada de la Academia de Liderazgo de Ein Prat. Cuando un participante gritó que Israel debería tomar el “100%” del territorio de Gaza, Netanyahu lo corrigió: “Primero el 70%. Empezaremos por ahí”.

A nivel local, el Ministerio del Interior entregó a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia documentos originales del Archivo Histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial del período 1968-1985. También recibieron copias del material la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Según la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, no se trata de “documentos que contienen información meramente burocrática, sino de información sensible”.

Siguiendo en tema, y tras las polémicas afirmaciones de los senadores nacionalistas Graciela Bianchi y Sergio Botana, el Frente Amplio se propone reflotar iniciativas que castiguen “el negacionismo del terrorismo de Estado”, en particular una que estuvo en discusión en la legislatura pasada y que establece que aquellos que tengan ese tipo de conductas deberán “corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas, reivindicando el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas de dichos crímenes”. De no ocurrir la retractación, la persona será “castigada con siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”.

Y como si el tema no acabara, este jueves, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, cesó a Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, y en las próximas horas se firmaría la resolución. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había denunciado que Figueredo actuó “como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad”.

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Hasta el lunes.