205 presentes

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Otro 20 de Mayo y otra Marcha del Silencio. Pero esta fue una marcha especial, porque pasaron 30 años desde aquel 1996, porque se cumplieron 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y de la desaparición de Manuel Liberoff; porque desde la semana pasada los detenidos desaparecidos uruguayos ya no son 197, sino 205 –y ocho nombres más fueron saludados desde la multitud con un “¡presente!”–, y hay 81 denuncias más en investigación.

La marcha, como siempre, encabezada por Madres y Familiares, veteranas y veteranos que siguen buscando, luchando y contagiando. Porque atrás, y por doquier, muchísimos jóvenes siguen levantando las banderas de quienes ya no están.

Quizás las palabras del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, que en la mañana de este miércoles salió a aclarar que “el Ejército no esconde nada” y que ya entregó toda la información que tenía, generaron rechazo y multiplicaron los reclamos “contra la impunidad de ayer y hoy”. “Y nuestros desaparecidos que aparecieron en el Batallón 14, ¿quién los ocultó? ¿Fue el pueblo o fueron las Fuerzas Armadas? Los archivos que produjeron ellos, que no aparecen, ¿quién los oculta?”, le respondió al militar el referente de Madres y Familiares Ignacio Errandonea. Otro de esa generación, Nilo Patiño, opina que “es lo que dicen siempre”. “La negativa del Ejército no nos llama la atención porque siempre ha sido así. Si esperamos de las propias fuerzas, de la institución militar... tenemos 50 años en eso, nunca han mostrado una actitud de facilitar nada”. Hubo muchas cosas más que marcaron que esta fue una marcha distinta, que fueron marchas distintas, porque hubo en todo el país y también en el exterior.

En el plano internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó la imputación por parte de un tribunal penal de Miami del expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por los cargos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de una aeronave y asesinato. El hecho ocurrió hace 30 años, cuando dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que supuestamente buscaban auxiliar a balseros que huían de Cuba, fueron derribadas por militares isleños. Castro era en ese entonces el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. “Esta es una imputación. Hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión”, dijo el fiscal interino adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche.

Nuestro suplemento Economía abre con una nota de Lucía Barrios con opiniones de expertos sobre el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, de que el gobierno está trabajando para revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos “con el propósito de hacer no tan beneficiosa esa compra”. Uno de los motivos del cambio que se está analizando es que en el primer trimestre de 2026 las ventas de automóviles eléctricos e híbridos superaron por primera vez las de autos a combustión. El contador Gustavo Viñales respaldó la revisión porque “Uruguay tiene un alto nivel de gasto tributario (cercano al 7% del PIB)”, mientras que el economista Luciano Magnífico consideró que el anuncio de Oddone está ligado “al contexto de fuerte restricción fiscal” del país, lo que está llevando al Poder Ejecutivo a estudiar “la conveniencia de mantener distintos esquemas de incentivos”.

Hasta mañana.