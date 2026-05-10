“Es el más grande de la historia” y “ya es parte de la cultura uruguaya” fueron conceptos expresados por Nicolás Lerner, quien contó todos los detalles de la realización de un nuevo álbum para los coleccionistas.

La fiebre mundialista avanza a un mes del comienzo del torneo y el álbum de figuritas es un clásico que no puede faltar. En las escuelas, los clubes, las plazas y hasta en las oficinas de trabajo el intercambio de las repetidas por las que faltan pasó a ser moneda corriente. La dinámica diaria de romper sobres buscando la esperada es la dinámica que ayuda a controlar la espera hasta que empiece a rodar la pelota.

Nicolás Lerner, representante de Panini en Uruguay, dijo a la diaria que “este es el álbum más grande de la historia y se fabricó por primera vez en Uruguay”, algo muy importante ya que pocos países tienen la responsabilidad y confianza por parte de la empresa a nivel internacional.

Que FIFA haya implementado un campeonato del mundo con 48 selecciones generó cambios en todo lo aledaño al torneo. Este álbum necesita 980 figuritas para llenarse, pero los sobres vienen de a siete, a diferencias de ediciones anteriores donde llegaban con cinco.

“Lo más lindo sigue siendo lo que genera el álbum entre las personas: compartir, intercambiar, salir del celular y encontrarse con otros. Eso pasa en asados, oficinas, escuelas, plazas y shoppings. El álbum ya es parte de la cultura uruguaya”, dijo Lerner.

Juntar figuritas ya dejó de ser cosas de niños, el representante de Panini asegura que eso cambió “a partir del Mundial de Sudáfrica. Ahí el adulto perdió la vergüenza, antes decían que compraban para el hijo o el sobrino”. Hoy excede generaciones, género e incluso, Lerner dice, “que lo junta gente a la que no le gusta el fútbol para ser parte de la experiencia, se enganchan por el fenómeno social y por la conexión con otras personas”. La alegría por los triunfos de la selección siempre es un aliciente: “hay una conexión muy fuerte entre la selección y el álbum. Cuando a Uruguay le va bien, explotan las ventas”.

Hay más de 20.000 puntos de venta de sobres de figuritas. Además, existien alianzas comerciales y promociones especiales con empresas como Coca-Cola y McDonalds que ofrecen secciones exclusivas que son parte del álbum. Cada sobre tiene un valor de 60 pesos y el álbum oscila entre los 200 y 300 pesos. Pueden existir ofertas especiales en determinados comercios con distintas tarjetas de crédito y débito.

Las respuestas que todos quieren saber

Generalmente, los coleccionistas tienen muchas dudas sobre la cocina y la creación del álbum de figuritas. Si hay algunos jugadores más difíciles de conseguir, cómo se seleccionan los futbolistas y qué se hace con los que finalmente no son convocados por distintos motivos.

Todas las incógnitas fueron develadas por Lerner quien, primero, contó el proceso que atraviesa Panini durante el lapso entre torneo y torneo: “Arranca cuatro años antes. Panini primero tiene que conseguir los derechos de FIFA, del Mundial y de cada una de las federaciones que participan en Eliminatorias, para ir acortando el camino para cuando queden las clasificadas. Hay un equipo especializado que viaja a cada uno de los países. A Uruguay vienen una vez por año”.

La página de cada selección cuenta con 20 figuritas, la formación, el escudo y 18 jugadores. En Uruguay están Sergio Rochet, Santiago Mele, Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Naithan Nández, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás De La Cruz, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri.

Lerner explicó que “se hace un seguimiento de cada una de las selecciones, cómo vienen en las Eliminatorias y qué jugadores participan. Hay una relación muy estrecha con un canal de comunicación directo con las federaciones. Llega un momento en el que Panini presenta una lista y las federaciones avalan esos nombres, confirman que son jugadores seleccionables y que participaron del proceso. Incluso hay veces que las federaciones pueden hacer sugerencias y luego se termina cerrando la lista definitiva de jugadores que aparecerán en el álbum”.

Como clasificaron las selecciones en marzo, a través de los repechajes “cambiaron los tiempos de planificación”. Las listas de los países que tenían boleto asegurado antes de fin de año se cerró en diciembre. “La gente pregunta por qué no está Fernando Muslera. Tiene que ver con ese momento de corte. Entre diciembre y el Mundial pueden pasar muchísimas cosas: lesiones, cambios de nivel, decisiones de los técnicos”. De hecho, la celeste tiene jugadores en duda por cuestiones sanitarias.

Hay un ajuste para los coleccionistas más obsesivos que quieran subsanar este inconveniente previo: “Como puede haber jugadores que aparezcan en el álbum y no vayan al Mundial, o viceversa, Panini lanza un kit de actualización durante el torneo. Son planchas con figuritas de jugadores que finalmente fueron convocados y no aparecían originalmente. Por ejemplo, si los 18 jugadores de Uruguay que aparecen en el álbum son convocados, no habrá figuritas extra. Solo aparecen si hubo cambios en la lista final”. Lerner confirmó que “no hay figuritas difíciles” ya que se imprime la misma cantidad de todas y se reparten en sobre y en cajas de forma totalmente aleatoria. Es simplemente una cuestión de suerte. Las diferenciales son “las figuritas extra, que debutaron en Qatar y volvieron. Son especiales, no forman parte de las 980 del álbum base. Se seleccionaron 20 jugadores y fueron impresos en distintos formatos: base, bronce, plata y oro. Son muy difíciles de conseguir, en promedio aparece una cada 100 sobres”.

El álbum virtual y la conexión con el físico

Hace algunos torneos que se empezó a implementar el álbum virtual, que es una versión digital, algo más corta, para despuntar el vicio de forma gratuita. Aunque se pierde la magia del cambio de figuritas físicas, también es una opción.

En esa versión, cada pantalla trae el escudo de la selección y 11 jugadores. La oncena celeste es con Rochet, Giménez, Araújo, Cáceres, Olivera, Nández, Valverde, Bentancur, Ugarte, Pellistri y Núñez.

Para coleccionar el álbum virtual hay que descargar la aplicación FIFA Panini y loguearse. De forma diaria se ofrecen dos sobres y se pueden conseguir más escaneando productos Coca-Cola o códigos QR que llegan dentro de los sobre físicos de forma aleatoria. De forma virtual se pueden abrir solamente cuatro sobre diarios como máximo y todos traen cuatro figuritas.

Además, hay códigos para ganar sobres en el álbum virtual del Mundial 2026 que Panini va lanzando.

Códigos del álbum virtual Panini - Mundial 2026 ALBUMPANINI26 ALLTHEFEELS COCACOLAFANS FIFA2026PLAY GIFTWC26PACK PANINICOLLECT PLAYWC26NOW COKEPANINI26 PANINIFWC26 ALLTHEFEELS26 FEELITALL26 MAILWC26GIFT

.