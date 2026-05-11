Las posiciones definitivas en la tabla serán las que digan qué equipo va a cuál grupo; ya hay quienes saben dónde jugarán.

Este lunes, con dos partidos, cerrará el primer torneo del año, que ganó Racing de muy buena forma. El primero de los encuentros será en Maldonado, más precisamente en el Domingo Burgueño: desde las 17.00 el Deportivo local recibirá a Boston River. El cierre definitivo será en el Ubilla de Melo, cuando a partir de las 20.30 se enfrenten Cerro Largo y Peñarol. Los dos partidos tendrán un objetivo implícito y otro añadido: el primero, ganar para sumar en la tabla anual, clave para definir el Campeonato Uruguayo y para clasificarse a las copas; el segundo, según los resultados, conocer a cuál de las dos series irá cada equipo.

Así se arma el Intermedio

El reglamento del torneo que queda en la mitad de la temporada estipula que el grupo A se arma con las posiciones 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16, y el grupo B con las 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 (ver tabla). Lo que se puede saber hasta el momento es que Racing jugará en la serie A ocupando el casillero del 1, lo mismo Cerro, que fue último. Además, Central Español compartirá grupo con ellos porque ningún resultado de los que faltan lo moverá del quinto lugar, lo mismo Defensor Sporting, que será octavo.

Los que ya saben que jugarán en el grupo B son Albion, que está segundo y podría ser tercero si gana Deportivo Maldonado, pero ese resultado no le cambia la historia porque tanto el 2 como el 3 van al B; Montevideo City Torque, sexto, y Nacional, que quedó séptimo; situación similar para Juventud y Progreso, quienes no se moverán de los puestos 14 y 15.

Entre las incógnitas están saber adónde irán Deportivo Maldonado y Peñarol. Si el Depor gana, va al B sin importar el resultado del carbonero; para cualquier otro escenario hay que esperar a los dos resultados, pero lo más claro es que Peñarol irá al B si gana y el Depor pierde. Si se da una combinación donde el manya va al B, entonces habrá clásico en el Intermedio.

Lo otro que puede cambiar varias posiciones son las posibles victorias de Cerro Largo y Boston River. Los dos tienen 17 puntos y encima tienen a tres equipos, Liverpool, Wanderers y Danubio. Tanto negriazules como bohemios pueden verse afectados solo con victorias de arachanes o sastres, pero si estos no ganan, quedarán como 9 (Liverpool, al grupo A) y 10 (Wanderers, al B).

Los resultados de la fecha

Empezando en orden cronológico, el viernes Wanderers sacó un muy buen triunfo jugando en el Parque Viera. Los bohemios, apremiados por el promedio del descenso, vencieron 1-0 a Liverpool y, tras la caída de Progreso este domingo, lograron pasarlo en la tabla fatídica. Joaquín Zeballos convirtió el único gol del partido para los de Mathías Corujo.

El sábado el primero en ganar fue Albion, de gran Apertura de principio a fin. Álvaro López, el goleador del campeonato, la mandó a guardar de cabeza y le dio el 1-0 al pionero sobre Danubio en el mismísimo Jardines del Hipódromo. Con los tres puntos Albion accedió al segundo puesto y quedará ahí si Deportivo Maldonado no gana este lunes.

Que nadie alcanzaría a Racing ya se sabía, pero de alguna manera sorprendió su caída en la última fecha, 2-0 a manos de Central Español en el Parque Palermo. El equipo palermitano pegó en los momentos justos y se impuso con goles de Raúl Tarragona y Diego Vera. Pese a la victoria y al muy buen torneo que hizo, el fin de semana se confirmó la destitución del técnico de Central, Pablo de Ambrosio.

Ya en domingo, Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras jugaron sobre el mediodía en el estadio Franzini; triunfazo de los pedrenses con diez jugadores y en la hora. Alejo Cruz y Ramiro Peralta hicieron los goles del ganador, Lucas Agazzi convirtió el transitorio empate para el violeta. Juventud jugó todo el segundo tiempo con uno menos tras la expulsión de Pablo Joya Lago.

2-1 también fue el resultado entre Montevideo City Torque y Progreso. Empezaron ganando los gauchos con tanto de Nahuel López –tras excelente habilitación de taco de Agustín Codagnone–, pero con paciencia y buen juego colectivo lo dio vuelta el ciudanano: empató Facundo Silvera a los 35 minutos y metió el segundo Nahuel da Silva antes de que se fueran al descanso.

Lo último del domingo fue la goleada de Nacional sobre Cerro, donde fue figura Maximiliano Gómez, que metió tres goles y se llevó la pelota para su casa.

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