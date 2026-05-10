Visitamos el ensayo para hablar sobre la salida de su disco La luz es cuestión de tiempo

Euge se quebró el brazo en un accidente, llegando a Buenos Aires para grabar La luz es cuestión de tiempo, el primer disco de Centeiia FC. Carolina Roballo, la DT, como le dicen, ejerció su tarea: una martingala con la grabación de cuando tocaron en el teatro Solís, donde se podía desglosar lo que sudó el corazón.

“Al principio nos hicimos amigas jugando al fútbol 5”, dice María Eugenia Guerrero, que agrega: “Si bien la amistad estaba apareciendo, se afianzó jugando al fútbol, el juego más alucinante que puede existir sobre la tierra. Después de conocernos jugando al fútbol dijimos: vamos a hacer una banda. Si jugamos al fútbol así juntas, ¿qué malo puede pasar? Sumando un par de teclas es lo mismo”.

La salida de La luz es cuestión de tiempo es una especie de refundación del cuadro, o más bien un registro de la continuidad: la fotito en la cantina, en la casa de la abuela; la copa que sostiene la araña. Dice Fiera: “Centeiia es un espacio para la creación colectiva mezclada con la amistad. Es una forma de dialogar, de hablar en otro idioma, que te hace conocer a la persona en otra forma”. Eloísa Casanova acota: “Eso tiene que ver con el fútbol y con el juego. Está ese desafío planteado, lo que hacemos lo hacemos sin una jerarquía, sin roles definidos; eso funciona o no funciona, pero en conjunto. Cada une tiene su superpoder, lo despliega y vemos quién puede sostener, desde dónde, nos vamos apuntalando con eso, incluso en el disco hay escrituras de varias personas, a nivel instrumental también”.

Ante la pregunta ¿a qué juega Centeiia?, María Viola dice: “Algo constitutivo del grupo es la exploración, sin estructura, días de tocar cosas que después nos olvidamos. Después se fue consolidando, y cuando vino Fiera ya más o menos cada une tenía su instrumento. Pero por suerte estuvo todo lo otro antes. Después quisimos hacer cosas que tengan una forma musical, que se pueda repetir, poder generar una canción, una música, una poesía. Después pasamos a tocar en vivo y a grabar un disco. Ahora estamos queriendo volver a eso de desarmar”.

Así como en la canción “Las vertientes” aparece el relato de un gol de Martha, la futbolista estrella brasileña, las llamadas al juego más alucinante que puede existir sobre la tierra forman parte del cotidiano, son la mejor manera de explicar lo que hacen o de vivir. Para Elo, “las canciones son el resultado de un proceso. Está develado el proceso en las canciones. Los aportes de cada une van armando el universo que es Centeiia; aunque no esté muy definido, no pensado de antes, vamos encontrando los lugares. Devenimos en hacer canciones”. María concluye que “así como tocando te conocés de una manera especial, jugando al fútbol te conocés de una manera especial: cómo querés jugar y cómo querés vivir va de la mano”. Emilia Colman sostiene que no sabe cómo juega, pero que lo da “todo por el equipo”. Cierra los ojos y dice que puede “imaginar a todes como juegan en la cancha y como son en el escenario”. No cuesta nada hacer lo mismo y creer que un ensayo es la cancha definitiva y un partido, el próximo concierto. “Es un muro que no pasa nadie”, asegura Euge sobre Emilia, y agrega que “el fútbol es la vida, y la música también. “En un principio éramos cuatro pibardas, pero somos fútbol club, también eso nos pertenece. Es una construcción que tenemos todes. Este lugar también nos pertenece. También lo construimos. De una manera más amable, tal vez, más amable digamos”.

La cancha y el escenario son mantos para la reivindicación o la resignificación. El disco es el pizarrón eterno donde las jugadas quedaron de manifiesto. Para Fiera, “todo el esfuerzo que tenemos que hacer para estar adentro de la música nosotres, las mujeres y otras identidades, es casi igual a lo que pasa en el fútbol con esas mismas identidades. Entonces es potente que tengamos una banda que seamos nosotres, y que también juguemos al fútbol: esa es nuestra forma, una identidad que va por fuera de lo que es un varón cis, que juega distinto, tiene otra forma de vincularse. No quiero seguir eso otro que me enseñaron, que lo vi toda mi infancia. Intentamos desarmar cosas que están pensadas para otras personas: ¿cómo no voy a ser deforme? Disfruto del fútbol, de patear una pelota sin importar cuántos goles voy a meter, lo mismo con los instrumentos y con la música”.