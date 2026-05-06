No uno, sino dos ceses al fuego se vislumbran entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció unilateralmente un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo, fechas en las que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en Occidente y Rusia.

Con esta iniciativa, Putin presionó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Si Zelenski hubiera accedido, habría cedido la iniciativa a Putin y, al mismo tiempo, habría allanado el camino para las celebraciones del 9 de mayo, el Día de la Victoria. Si, en cambio, Zelenski se hubiera negado, se habría enfrentado a una campaña de propaganda rusa que lo habría tachado de enemigo de la paz.

Así que ahora, Zelenski anunció su propio alto el fuego unilateral para este miércoles, sin fecha de finalización a la vista, robándole así el protagonismo a Putin. Por primera vez en esta guerra, ambos bandos parecen estar intentando adelantarse al otro con un alto el fuego unilateral aún más rápido.

Demasiado bueno para ser verdad. De hecho, esta carrera armamentística está plagada de tantos peligros que no se puede descartar una mayor escalada, especialmente en torno a las conmemoraciones del 1º de Mayo. Las ofertas de alto el fuego quedan ahogadas por el estruendo de las armas y una intensificación aún mayor de la retórica beligerante.

¿Drones ucranianos sobrevolando el desfile en Moscú?

Solo el 4 de mayo, según el servicio ucraniano de la BBC, Rusia atacó Ucrania con 70 misiles. 14 personas murieron y otras 60 resultaron heridas ese mismo día. Mientras tanto, en Cheboksary, Rusia, un dron ucraniano impactó contra un rascacielos, informó Novaya Gazeta en su canal de Telegram. Tres personas resultaron heridas.

Según el portal ucraniano New Voice, el presidente Zelenski no descartó la posibilidad de que drones ucranianos vuelen hacia Moscú el 9 de mayo.

“Rusia ha anunciado un desfile para el 9 de mayo, pero no habrá equipo militar. Es la primera vez en muchos años que no pueden permitirse exhibir armas en el desfile”, declaró el presidente, según New Voice. “Es posible que drones ucranianos sobrevuelen el desfile. Esto demuestra que ya no son tan fuertes como antes”, afirmó el presidente ucraniano en la inauguración de la VIII Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) el 4 de mayo en Ereván.

Esta no es una amenaza vacía. Hace apenas unos días, drones ucranianos atacaron un edificio de apartamentos en Moscú, cerca del Kremlin. Y en la tarde del martes, fuentes rusas informaron de nuevos ataques con drones ucranianos contra numerosas ciudades rusas.

El Ministerio de Defensa ruso se toma muy en serio la amenaza de Zelenski de interrumpir el desfile militar. “Si el régimen de Kiev intenta llevar a cabo sus planes criminales para perturbar las celebraciones del 81º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, las fuerzas armadas de la Federación Rusa lanzarán un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev como medida de represalia”, reza un comunicado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso, que además aconseja a los residentes de Kiev y al personal diplomático que abandonen la capital ucraniana con suficiente antelación.

En Moscú, los preparativos para el 9 de mayo también están en marcha. Se prevén cortes en la red móvil e internet en la capital. Muchos moscovitas están acumulando efectivo, ya que no está claro cómo funcionarán los pagos electrónicos durante las prolongadas interrupciones de internet.