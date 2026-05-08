Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La conformación de una sola investigadora sobre la gestión en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sigue trancada en el Parlamento porque el Frente Amplio (FA) y la coalición no se ponen de acuerdo. Para el diputado del FA Federico Preve, la oposición está intentando “generar una cortina de humo” al pretender investigar al presidente del prestador, Álvaro Danza, porque “se les viene la noche”, y no se quiere investigar la “corrupción” de la gestión anterior. En cambio, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez sostuvo que la negociación se reduce a “si Danza sí o no” y que para la oposición “eso no es negociable”. En este escenario en Diputados, la llave la tendrán Cabildo Abierto e Identidad Soberana, ambos con dos legisladores cada uno.

Otra iniciativa en la que estos partidos minoritarios pueden tener incidencia es la que propone crear el comisionado parlamentario para la infancia, un proyecto de la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez, que ya fue aprobado en la cámara alta solo con los votos del oficialismo. El texto comenzará a ser analizado en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, y según pudo saber la diaria legisladores del Frente Amplio han mantenido “algunas conversaciones” con diputados de otros partidos, pero no han tenido “mucha receptividad”. Según las fuentes, el Partido Colorado sería “el único lado” donde conseguir los dos votos que necesita el proyecto para ser aprobado y por eso es donde se van a concentrar los “esfuerzos”.

Impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Presidencia de la República y la organización internacional católica Scholas, se realizó un encuentro del que participaron unos 250 adolescentes y jóvenes del área metropolitana, y en el que se plantearon inquietudes como la violencia en los centros educativos y la necesidad de implementación de talleres obligatorios sobre salud mental y violencia dentro de la currícula.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron ayer en Washington, y según el mandatario anfitrión, hablaron “de muchos temas, entre ellos el comercio y, en concreto, de los aranceles”. “Se programarán más reuniones en los próximos meses, según sea necesario”, concluyó. Por su parte, el presidente visitante dijo que salió del encuentro “muy satisfecho” y que “la buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo”. Los mandatarios intercambiaron también sobre el comercio bilateral, las tierras raras (Brasil en el segundo país con más reservas en el mundo de estos minerales críticos, después de China) y el crimen organizado.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Tras su paso por Montevideo, el argentino Milo J recibió 18 nominaciones a los Premios Gardel y el viernes pasado hizo arder las redes sociales con su sesión para la serie Tiny Desk. La murga Agarrate Catalina participa de esta movida de manera intensa. De todo esto escribe Daniel Machín.

Ignacio Alcuri escribe sobre cómo cerca de la mitad de su mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el trumpismo comenzaron a perder la batalla cultural.

Miradas: A la hora en que cae la tarde. Por Lucía Lorenzo.

Hasta el lunes.