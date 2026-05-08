La senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez dijo que desde su fuerza política van a “hablar con todo el que se descuide y con el que se cuide también”, de cara a la votación en la Cámara de Diputados del proyecto para crear un comisionado parlamentario para infancias y adolescencias. En diálogo con la diaria Radio, destacó que el diálogo con los integrantes de la cámara baja “ha sido bueno” y que no descartan charlar “absolutamente con nadie”.

El proyecto que propone crear una figura que asesore al Poder Legislativo en su función de control de cumplimiento de la normativa, y que supervise la actividad de los organismos vinculados a la protección de infancias y adolescencias, fue aprobado el martes únicamente con los votos del FA. Los principales argumentos que esgrimieron el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) para no acompañar la iniciativa fueron el rechazo a crear más cargos y la posible superposición de competencias y funciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

El proyecto comenzará a ser estudiado en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados y, según confirmó a la diaria la presidenta de esa comisión, Fernanda Auersperg, la iniciativa ya ingresó, aunque precisó que no será tratada en la próxima sesión.

Para que el proyecto sea aprobado en la cámara baja es necesario que el FA consiga dos votos, ya que no cuenta con mayorías. En ese sentido, fuentes parlamentarias de la fuerza política de izquierda dijeron a la diaria que han mantenido “algunas conversaciones” con otros legisladores, pero no han tenido “mucha receptividad”.

Según indicaron, el PC “es el único lado” para conseguir los dos votos que faltan, por lo que es donde se van a concentrar los “esfuerzos”. A su vez, una de las fuentes dijo que el tema podría ser tratado en la bancada bicameral femenina, que retomará su funcionamiento el 4 de junio.

Sin embargo, desde el PC dijeron a la diaria que su postura en cuanto a no votar el proyecto es firme. El diputado y coordinador de la bancada colorada, Walter Verri, afirmó a este medio que en su partido tienen “una posición categórica” en cuanto a no “generar más burocracia, más gasto, para delegar funciones que son propias [de los legisladores] y que además existen instituciones que las pueden cumplir, como por ejemplo la INDDHH”.

“Los argumentos son los mismos que dieron en el Senado los senadores colorados, y vamos a trabajar para que [el proyecto] no salga; vamos a tratar de lograr los apoyos y de convencer a los que pueden estar convencidos de los otros partidos, que son los que pueden darle la mayoría”, aseguró.

La diputada colorada Paula de Armas dijo a la diaria que si bien ve una “buena intención” de Rodríguez al “crear algo” para “garantizar derechos de las infancias”, los cometidos y las funciones que tendría el comisionado “son muy similares a aquellas funciones que hoy ya cumple la INDDHH”. Por lo tanto, resaltó que, a su juicio, es necesario “trabajar mucho más este proyecto”, puesto que se trata de “crear un nuevo órgano”.

Consultada sobre si están dispuestos a votar el proyecto en el caso de que se siga la propuesta del PC acerca de crear la figura en la órbita de la INDDHH, la diputada dijo que sí y subrayó que no se trata de “un capricho”.

Consideró que el comisionado para infancias es “un proyecto de ley que va a crear otra estructura, más burocracia, más recursos; duplicamos la función”, y aseguró que no ve que esta iniciativa “tenga un impacto real en la vida de los niños”.

“Estoy dispuesta, [y] creo que todos estamos dispuestos a sentarnos a trabajar y decir: ‘Bueno, mantengámoslo dentro de la órbita de la INDDHH, démosle una estructura, mejoremos y saquémoslo adelante”, afirmó.

De todas formas, este jueves, al ser consultada en la diaria Radio sobre si está dispuesta a modificar la iniciativa en esa línea, Rodríguez dijo que “en principio” ni ella ni el oficialismo lo están, ya que “este comisionado tiene que funcionar como el de cárceles, de manera autónoma y de manera independiente, [lo que] hace a la clave de su capacidad de control”.

Perrone: “Si la institución está en contra, significa que yo tengo que estar a favor”

El diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle adelantó a la diaria que su partido no acompañará el proyecto porque es “burocrático” e implica “meterles la mano en el bolsillo a los contribuyentes”.

Con esos dos votos descartados, Cabildo Abierto se posiciona una vez más como el partido que puede permitir que el FA apruebe el proyecto. En diálogo con la diaria, el diputado Álvaro Perrone dijo que aún no lo ha leído y que no tiene mucha información, por lo que no lo rechaza ni lo apoya. De todas formas, sostuvo que no considera suficientes los argumentos del PN y el PC.

“Blancos y colorados crearon más cargos para meter en la Intendencia de Canelones, entonces con eso a mí no me convencen”, subrayó, y agregó que “ese argumento se les cae por el piso”.

En el caso del argumento de la superposición de competencias con la INDDHH, Perrone recordó que en el período anterior –cuando su partido tenía representación parlamentaria en el Senado– no votaron el presupuesto de la institución porque entienden que ese organismo “no sirve para nada”. “Entonces, las recomendaciones que haga la INDDHH”, para “los dos votos de Cabildo significan cero”, aseveró, y remarcó: “Si la institución está en contra, significa que yo tengo que estar a favor”.

Aun así, aclaró que “todavía es pronto” para decir si dará los votos o no, y dijo que se va a “comprometer” a asistir a la comisión donde se estudiará el proyecto para formarse “una idea un poco más acabada”.

Por otro lado, Perrone se refirió al rol del comisionado parlamentario penitenciario, que, según él, “no sirve para nada” y llamó a eliminarlo. De esa forma, consultado sobre si, con base en ese argumento, no podría formarse la misma opinión para el proyecto del FA, aseguró que si el comisionado para la infancia “va a ser lo mismo que el de cárceles, no sirve para nada”. No obstante, señaló que aún se tiene que discutir la iniciativa.