Ceibal difundió resultados de la Encuesta Nacional Docente 2025, que da cuenta de un “uso masivo” de la inteligencia artificial (IA) generativa, ya que tres de cada cuatro docentes uruguayos ya utilizan ese tipo de herramientas en su práctica profesional de manera cotidiana. La encuesta alcanza tanto a docentes de educación primaria como de secundaria y UTU.

En cuanto al tipo de uso que se da a las plataformas de IA, 69% utiliza chatbots y 38% herramientas para la planificación de clases y la generación de materiales educativos. “En la práctica, la IA se emplea principalmente para preparar contenidos (60%), diseñar actividades y evaluaciones (42%) y, en menor medida, para personalizar la enseñanza o brindar retroalimentación a estudiantes”, afirma el reporte.

En cuanto a las plataformas más usadas, se muestra que son Gemini –de Google– y Chat GPT –de OpenAI–, mientras que su uso se da principalmente “desde las cuentas personales de cada docente y en entornos genéricos, sin protecciones adicionales”.

El análisis de los datos muestra “la consolidación de un modelo de trabajo mixto, en el que los equipos docentes mantienen el rol central en la definición pedagógica”. De esa forma, “la IA funciona como un soporte para tareas operativas y creativas”. Se trata de una integración valorada positivamente por la mayoría de los docentes, que entienden mayormente que permite reducir la carga administrativa y liberar tiempo para el trabajo en el aula.

De todas formas, 93% de los docentes encuestados entienden que la IA no podrá reemplazarlos en el futuro, lo que “reafirma la importancia del factor humano en la enseñanza”, según el estudio. La encuesta fue aplicada a una muestra representativa conformada por 352 docentes, con un nivel de confianza de 95%.

Más allá de lo masivo de su uso, el reporte de Ceibal, a cargo de su Departamento de Investigación, Evaluación y Monitoreo, también realiza grupos de discusión con docentes en los que surge la necesidad de “acompañar este fenómeno desde lo pedagógico e institucional”. “La investigación identifica una demanda creciente de formación en el uso crítico de la inteligencia artificial, así como la necesidad de repensar las evaluaciones y promover habilidades como la verificación de información y el pensamiento crítico”, afirma el organismo.

En este sentido, los docentes consideran que el respaldo institucional para el uso de herramientas de IA incide directamente en la confianza que sienten para usarla. Al respecto, se plantea como un ejemplo de uso legitimado de la IA su incorporación en la plataforma CREA, que “contribuye a reducir el estigma asociado a la IA en las aulas”. Como otro de los puntos críticos que emergieron sobre las condiciones de uso de estas herramientas se marca que, como el uso se realiza principalmente desde cuentas personales y entornos abiertos, ello implica “menores garantías de seguridad y privacidad de los datos”.