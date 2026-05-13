Mientras los representantes de los trabajadores estuvieron de acuerdo en integrar ese grupo de trabajo, entre los empresarios existieron discrepancias, ya que algunas aceptaron y otras rechazaron la propuesta.

En una reunión del Consejo Superior Tripartito en la órbita del Ministerio de Trabajo y Segurida Social (MTSS) se acordó este miércoles la creación de dos comisiones de trabajo, una para abordar la reducción del tiempo de trabajo, y otra, para tratar la reestructuración de los grupos de los Consejos de Salarios, según explicó a la diaria el subsecretario del MTSS, Hugo Barreto.

Sobre el grupo de discusión que abordará la reducción del tiempo de trabajo, el jearca informó que los trabajadores aceptaron participar, pero las cámaras empresariales estuvieron divididas.

Barreto comentó que algunas de estas entidades, como la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara Industrial de Alimentos, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay y la Asociación Rural del Uruguay, declinaron participar en ese grupo de trabajo.

“Declinaron participar, pero no dieron argumentos ni fundamentos de por qué no lo hacían”, señaló Barreto, quien detalló que, en cambio, la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Cámara del Transporte aceptaron participar.

Barreto comentó que, en los últimos días, el MTSS recibió respuestas del mundo académico, tanto de las universidades públicas, entre ellas la Universidad del Trabajo y la Universidad de la República, y de las universidades privadas. “Todas ellas aceptaron participar de este proceso desde el ángulo académico. Es decir, lo que se espera del mundo académico, de las universidades, es que brinden insumos desde el punto de vista técnico para ese proceso de discusión sobre la reducción del tiempo de trabajo”, explicó.

En ese sentido, dijo que se espera que pongan a disposición trabajos académicos que se hayan producido, investigaciones sobre cómo se regula el tiempo de trabajo o la reducción del mismo en otros países, cuáles son las normas nacionales e internacionales que rigen en esa materia, cuáles son los efectos que ha tenido la reducción de tiempo de trabajo en los países que se ha implementado, y también “en lo que tiene que ver con la salud de las personas que trabajan o respecto de la productividad de las empresas, o el incentivo que eso puede suponer para sectores que tengan que ver con la gastronomía, el esparcimiento y demás”.

“Hay una aceptación de esa base académica, y nos servirá para dar insumos al proceso, pero tenemos una participación parcial del sector empleador que sin dar fundamentos de su razón optaron por abstenerse de participar. Además, participará y comprometió su apoyo y cooperación la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto lo ratificó Gilbert Houngbo, director general del organismo, en su reciente visita al país”, aseguró Barreto.

Acerca de la no participación de algunas cámaras, aclaró que el MTSS, a través del Consejo Superior Tripartito, informará de los avances de ese proceso, ya que es “un deber hacerlo”, y también que “si en algún momento hay un cambio de punto de vista en las cámaras, y deciden finalmente sumarse a este diálogo, acerca de la posibilidad de abordar la reducción del tiempo de trabajo, esa posibilidad estará abierta”.

Acerca de la comisión que tratará sobre los grupos de los Consejos de Salarios, explicó que esos espacios “deben revisarse y actualizarse cada cierto tiempo porque los modos de producir van cambiando, y conviene que esa estructura que hoy por hoy es de 24 grupos, sea revisada para verificar si todavía se corresponden con la conformación del mundo del trabajo, o si hay que arbitrar algún cambio”.