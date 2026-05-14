Hace un año, un martes 13, falleció en su chacra de Rincón del Cerro el expresidente José Mujica. Una muerte anunciada, porque ya había dicho “hasta acá llegué”, cuando el cáncer que padecía se extendió. También la gente –de todos los palos– que lo reconocía como referente se había ocupado, de una u otra forma, de despedirse. Pero lo previsible de ninguna manera mitigó el golpe, porque durante varios días el mundo miró a Uruguay, una vez más, debido a Mujica. Durante dos días, más de 60.000 personas acudieron al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para despedirlo. Su féretro llegó allí tras una multitudinaria caravana que recorrió el centro de Montevideo, desde la plaza Independencia hasta el Palacio, pasando por el local del sector que lideró, el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Este miércoles, desde un rato antes de las 19.00, la sala César Campodónico del teatro El Galpón se fue llenando de a poco. Una vez comenzado el homenaje a Mujica, ya desbordaba de gente. Bien en el centro de la primera fila estaba la exvicepresidenta Lucía Topolansky, viuda de Mujica, flanqueada por el escritor Mauricio Rosencof y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, referente del MPP. Junto a Sánchez, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez, protagonista de la última movida política de Mujica. En los primeros asientos, también estaban la médica personal de Mujica, Raquel Pannone; el exsenador del MPP Ernesto Agazzi; la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; y titulares de varias carteras del Poder Ejecutivo, además de legisladores frenteamplistas provenientes de distintos sectores.

Afuera de El Galpón, sobre la vereda de 18 de Julio, recibía a la gente el fusca del Pepe: el Volkswagen escarabajo color celeste que se convirtió en un sello personal. Dentro del teatro, enseguida, esperaban crisantemos blancos cosechados de su chacra, que recordaban su pasado de florista y serían repartidos a la salida.

El acto comenzó con saludos enviados por artistas del Río de la Plata, como el uruguayo Jorge Drexler y los argentinos Luis Landriscina y León Gieco; y, del otro lado del Atlántico, Alejandro Sanz y Joaquín Sabina. El primer espectáculo musical fue el de Mario Carrero, que hace un año despedía a Mujica en la chacra y diría a la salida: “Se fue entero, como vivió, y comprometido con el mundo que viene”. Siguió la muestra del video publicado en redes horas antes por el MPP, con testimonios de políticos, artistas y militantes, quienes recordaron desde el legado político de Mujica hasta sus ocurrencias y anécdotas personales con él, despertando varios aplausos del público.

La primera oratoria estuvo a cargo de la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Eugenia Godoy, acompañada por militantes de la juventud del MPP. “Comprometido con su pueblo, con los nadies, un enamorado del bello milagro de la vida. El mejor ejemplo de lo que [Eduardo] Galeano describía como gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez: eso era Pepe”, describió Godoy, que repasó varios ejes de la filosofía de vida pregonada por Mujica. “Si algo nos enseñó es que el futuro no está escrito y nos invitaba, como jóvenes, a cometer los errores de nuestro tiempo. A enfrentarnos a las vicisitudes, pero tener presente que la vida puede ser otra cosa”, destacó. “Sí, tuvimos la suerte de ser contemporáneos a Pepe”, valoró, al tiempo que afirmó que “ahora la tarea que tenemos es que todos lo conozcan”. “Pero no a través de monumentos ni del bronce –eso no le haría justicia–, sino desde la práctica cotidiana”, llamó.

El “hombre libre” que “sabía que sembrar es un acto de amor”

“Lo primero que les dije a los compañeros cuando me dijeron que querían que hablara hoy fue que yo era la última en la fila. Por lo tanto, que tenían que estar acá los que están primeros en la fila, los que estuvieron siempre, porque me parece que eso es lo que correspondía. Pero insistieron, y la gente del MPP y la 609 sabe convencer; si lo sabré yo”, comenzó su intervención Rodríguez, que hace ya casi dos años se incorporó al Espacio 609 de la mano de Mujica.

“Él siempre tuvo una mirada de ampliar las fronteras, de su sector y también del Frente Amplio”, dijo la senadora en medio del escenario con las luces bajas, frente a una pantalla con la imagen de Mujica, con dos banderas de Artigas a cada lado. “Fue en función de esa mirada absolutamente anticipada del futuro, de los desafíos y de la política, que muchos de nosotros estamos aquí”, continuó. Rodríguez recordó de su “otra vida” como periodista el “desafío” de entrevistar a Mujica por “la lucidez de sus pensamientos y “la agudeza de sus ideas”. “Era un hombre inmensamente culto, en el sentido más clásico de la palabra cultura: una cultura que no se hacía de recortes de diarios ni de folletos de películas, una cultura que se hacía leyendo filosofía, leyendo política, leyendo literatura, pero además pasándola por las vísceras, porque era capaz después de resignificar”, dijo Rodríguez.

Destacó que en sus conversaciones con Mujica, además de ratificar “la generosidad de su vida”, su capacidad de “entender a los demás” y “de darse cuenta de la importancia de tender puentes”, “confirmé que era un hombre libre, realmente libre: libre de ataduras materiales –como todos lo sabemos–, libre ideológicamente, porque también era un hombre pragmático sin problemas para cuestionar sus ideologías, para cuestionar su pasado, para cuestionar las ideologías de los demás”.

Rodríguez le dio el pase a Sánchez, quien se encargó de la última oratoria antes del cierre artístico, a cargo de Raúl Castro y Agarrate Catalina. El secretario de Presidencia trajo varios pasajes de un discurso del “Pepe militante” dado tres días después de su liberación de la cárcel. “Después de estar 13 años en un calabozo, cuántas cosas te podrías poner a hacer, y los tipos salieron –Pepe, Lucía y una generación– y al otro día estaban de vuelta, empezando a construir herramientas y a construir futuro, porque eso se dedicaron a hacer desde el día uno en que empezaron a militar. No hubo ni calabozo, ni cárcel, ni nada que detuviera esa convicción de construir futuro”, resaltó.

“Las cosas que en política sean verdaderamente gravitantes y no se puedan explicar con sencillez no son tan importantes”, dijo Mujica en ese discurso: “La principal enseñanza para todos”, consideró Sánchez.

“Pepe era un agricultor y sabía con meridiana claridad que sembrar es un acto de amor, de paciencia. Como aquel que planta un árbol para mirar lejos, soñar alto y saber que después se va a recostar a esa sombra, a descansar y a pensar, y a disfrutar con otros. Pepe tenía eso de mirar siempre el porvenir y estar preocupado por lo que vendrá”, señaló Sánchez, para quien el homenaje “no lo pidió ni lo necesita Pepe”. “Lo necesitamos nosotros; nosotros necesitamos reivindicar a ese viejo cascarrabias, querible, comprometido, austero, pero, por sobre todas las cosas, soñador”.

“No te fuiste, estás llegando. Y estás llegando en cada una de las luchas, en cada uno de los sueños. Cada vez que se levanta una dignidad, se pone un plato de comida, se construye una herramienta para que la gente luche por sus derechos, ahí estarás naciendo siempre, Pepe”, cerró.