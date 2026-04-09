El intendente de Montevideo, Mario Bergara, visitó este jueves Panorama informativo, de la diaria Radio, y señaló que en la estrategia nacional para las personas en situación de calle que presentaron las autoridades este martes hay un “mérito” en colocar la problemática “como una prioridad central de las políticas de gobierno” y “plantear la necesidad de que sea una estrategia integral”.

“Creo que hay algunas medidas que son novedosas y que, en la medida en que seamos capaces de llevarlas adelante, van a tener un resultado”, acotó. En esa lista incluyó “la transformación de refugios en viviendas con acompañamiento social” y la “posible generación de 2.000 puestos de trabajo asociados a las personas en situación de calle”, además de “abrir más puertas al sistema”.

Con respecto al rol de la Intendencia de Montevideo (IM) en esa ejecución, sostuvo que es “ineludible”. A pesar de que la “rectoría” de la política radica en el Poder Ejecutivo, la comuna va a “estar al servicio”, por lo que prevé aportar con infraestructura y con su actual “despliegue de políticas sociales en general, que va desde la cuestión de asistencia hasta los temas alimenticios, los temas de salud en las policlínicas y los temas incluso de salud mental”.

En cuanto a otro tema que también conjuga a la IM con el gobierno nacional, se refirió a la reforma del transporte metropolitano y dijo que ya se está trabajando en el “proyecto conceptual y el proyecto ejecutivo”, tarea que llevará “algunos meses”, pero dentro del plazo que planteó el presidente Yamandú Orsi: “Aspiramos a que sobre el final de este año podamos estar haciendo las licitaciones y en el correr del primer semestre del año próximo comenzar las obras”.

El pedido extrapresupuestal y el “juego político menor” de Lacalle Pou

El intendente frenteamplista presentó un paquete de cinco planes para abordar lo que considera “prioridades ciudadanas” y requerirá que la Junta Departamental de Montevideo apruebe 300 millones de dólares extrapresupuestales. Aseguró que la comuna tiene “muy bajos” niveles de endeudamiento y tomarlo “no genera ninguna dificultad desde el punto de vista financiero”, además de que permitirá “desarrollar más rápido vereda, calle, saneamiento, limpieza y [el plan para] Ciudad Vieja”.

Bergara necesita, al menos, cuatro votos opositores, porque el pago del crédito excede a esta administración y eso requiere mayoría especial de la Junta. En ese sentido, consultado sobre si ya hay negociaciones en curso para conseguirlos, el jerarca dijo que aspira “a que la oposición vea esto como lo que es: la oportunidad que tenemos todos, todos los partidos políticos, de avanzar y acelerar este proceso por el bien de la gente”, y agregó: “Que no prime un cierto juego político-electoral a cuatro años de las próximas elecciones”.

“Yo a veces veo mensajes que ponen más el foco en una cuestión de juego político menor. Cuando trasciende que hay líderes del Partido Nacional trasladando la idea de que no hay que votar nada por un tema de juego político…”, lamentó Bergara, quien mencionó expresamente al expresidente de la República Luis Lacalle Pou, a partir de la información que publicó Búsqueda sobre un llamado del exmandatario a los ediles para que no acompañen el pedido extrapresupuestal de la IM. “Ya vendrán los tiempos electorales, no es ahora donde hay que poner ese foco”, consideró.

Bergara reafirmó que las áreas ya cuentan con recursos asignados desde el presupuesto, pero este incremento permitirá darle premura al desarrollo y, a su entender, resulta “justo que se financie en el largo plazo”, dado que se trata de obras “con un horizonte temporal largo”.

Más Barrio

Sobre el programa Más Barrio, el jerarca indicó que el financiamiento de la CAF asciende hasta los 250 millones de dólares y 50 corresponden a esta primera etapa. Dijo que a nivel de gobierno se definieron 21 zonas en todo el país “en función de las características socioeconómicas, sociohabitacionales y de criminalidad”.

Este año se abordarán cinco. El primero es Cerro Norte y, en el segundo semestre, se prevé intervenir en zonas de Canelones, Durazno, Maldonado y Rivera. Afirmó que “no es un programa explícitamente ni de asentamientos, ni de vivienda, ni de seguridad”, sino que apunta a una “visión de integralidad” y “hay muchas tareas que tienen que ver con temas de espacios públicos, de centros de comunidad, de despliegue de calle, de vereda e iluminación”.