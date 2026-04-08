La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, compareció ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados para explicar algunos aspectos del proyecto de reforma del transporte metropolitano que el gobierno y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José van a llevar adelante.

La convocatoria estaba agendada desde antes de que el presidente Yamandú Orsi aceptara la propuesta del intendente de Montevideo, Mario Bergara, y descartara la posibilidad de hacer un túnel en 18 de Julio para la circulación exclusiva de los ómnibus articulados eléctricos (BRT, bus rapid transit). La alternativa presentada por el jefe departamental consiste en la instalación de seis paradas para los BRT en la avenida 18 de Julio, con dos carriles exclusivos por el medio y carriles de automóviles contra las veredas.

Según supo la diaria, el diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Transporte en el período anterior, José Luis Olaizola, hizo 20 preguntas a la ministra y a los jerarcas que la acompañaron, vinculadas al plazo estimado de las obras, a si existen estudios comparativos de los distintos modos de transporte posibles y de ciudades con características similares, a si el túnel fue descartado definitivamente, entre otras.

La sesión duró tres horas y media aproximadamente y, al finalizar, el diputado nacionalista, que preside la comisión, dijo en una rueda de prensa que el objetivo de la convocatoria era “conocer en detalle la propuesta que tienen adelante” y poder “plantear algunos temas” que les “preocupaban”. “Es una inversión muy importante, y además es un proyecto que, de concretarse, va a cambiar Montevideo en los próximos 30 o 40 años”, apuntó.

Olaizola sostuvo que ve a quienes están llevando adelante la propuesta “muy volcados al sistema BRT y no analizando en forma similar el tema del tren”. En ese sentido, dijo que las autoridades de la cartera les mostraron a los diputados “algunos estudios” que van a “cotejar”. “Le planteamos el caso de Colombia, donde Bogotá tiene un sistema solamente con BRT y es un mal sistema, no anda bien, mientras que Medellín tiene varios sistemas, tiene BRT, tiene tren de superficie y otras opciones, y funciona bien. No entendíamos muy bien por qué ceñirnos a un solo modo de transporte como, aparentemente, es la decisión que se ha tomado”, comentó.

Consultado sobre si va a haber otras citaciones con respecto al tema, Olaizola dijo que dejan “la puerta abierta para cuando en un futuro se necesite de vuelta”, y aseguró que va a seguir “muy de cerca este proyecto”.

“Ya pasó lo del túnel, por ejemplo, que el equipo del ministerio estaba convencido de que el túnel era una solución. Nosotros creíamos que era una muy mala solución para Montevideo, y por suerte también la Intendencia de Montevideo opinó lo mismo y se pudo bajar. Por eso mismo nosotros queremos seguir muy de cerca esto, porque queremos que sea una buena experiencia y no un nuevo corredor Garzón o una terminal Colón”, concluyó.

Etcheverry adelantó que se hizo el llamado para el diseño conceptual de la propuesta

Ante el cuestionamiento de por qué se estaba considerando un único modo de transporte, Etcheverry sostuvo en una rueda de prensa que el 12 de febrero la cartera publicó nueve consultorías finalizadas en las que se “compara los distintos modos de transporte, las tecnologías que se entiende que podrían ser más convenientes evaluando las mismas condiciones: BRT, tranvía, metro”.

“Yo creo que capaz que hubiéramos aprovechado más el tiempo si efectivamente eso se hubiera analizado o estudiado, porque fue parte de las respuestas que dimos”, lanzó la ministra. En ese sentido, afirmó que “cada una de las decisiones que hasta el momento se han tomado”, como la de utilizar ómnibus BRT, “está fundamentada en los estudios técnicos que se han hecho y que validan para la escala y para el tipo de transformación que se está planteando”.

En cuanto al grado de avance, la ministra informó que “se está llevando adelante el llamado para el diseño conceptual de la propuesta”, lo que quiere decir que ya se hizo un llamado a expresiones de interés. Este diseño conceptual, explicó Etcheverry, consiste en “validar todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero dar un paso más en términos del proyecto en su globalidad, en toda su amplitud”.

“Esto va a implicar, obviamente, un avance en algunos aspectos que ya están acordados, como los corredores o el intercambio de rutas y cruces en niveles más ejecutivos, y eso va a determinar los plazos”, detalló. Este trabajo tiene una duración aproximada de cuatro meses, dijo Etcheverry, y agregó que espera que en el último trimestre del año ya esté definido.

Consultada sobre el avance en el estudio de la propuesta presentada por la Intendencia de Montevideo, Etcheverry dijo que las autoridades están trabajando en eso, “con el respaldo de todas las consultorías que son necesarias”. “Con simulaciones, microsimulaciones, analizando toda la red semafórica, los pares viales que van a acompañar este trazado, los cambios de sentido de algunas arterias”, indicó, y apuntó que “todo eso está siendo rigurosamente analizado con los datos que ya provee la propia intendencia y con apoyo de las consultorías”.