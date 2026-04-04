Zanjada la discusión sobre las características de la reforma prevista para el transporte metropolitano en el trayecto de la avenida 18 de Julio, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo este viernes en rueda de prensa que la comuna capitalina continúa trabajando “en los detalles finos, de ingeniería y arquitectónicos del proyecto”.

“Va a haber varias licitaciones simultáneas, porque la obra tiene que empezar en varios lugares a la vez, si aspiramos a cumplir con lo planteado por el presidente de la República de comenzar las obras lo antes posible, en 2027, para llegar a 2029 con el sistema funcionando”, expresó Bergara.

El 2 de marzo, en su segundo discurso ante la Asamblea General, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció que “las obras comenzarán en 2027” y señaló que, según lo previsto, “el sistema estará operativo en 2029”. El mandatario sostuvo en dicha oportunidad que con la reforma del transporte metropolitano se prevé “reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores”.

El proyecto consiste en dos corredores principales, uno por 8 de Octubre-Camino Maldonado y otro por Avenida Italia-Giannattasio, que se conectarán con 18 de Julio en la zona de Tres Cruces, donde se construirá un intercambiador con dos subsuelos. El trayecto, que culminará en la plaza Independencia, será recorrido por ómnibus de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), eléctricos y articulados, con capacidad para 220 personas.

Días atrás, en la etapa de definición del proyecto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas propuso que en el tramo por 18 de Julio se construyera un túnel, con seis paradas, para reducir mayormente los tiempos de viaje. La Intendencia de Montevideo, por su parte, planteó una opción alternativa por superficie, que incluye modificar el sentido de circulación de calles paralelas y aledañas y mantiene las mismas seis paradas previstas en la principal avenida de la capital, entre otros cambios. Tras varias reuniones, Orsi optó por la propuesta de la comuna capitalina.

Con relación a los detalles de la propuesta alternativa que elaboró la Intendencia de Montevideo, Bergara manifestó: “Nuestro trabajo es de absoluta transparencia”. En ese sentido, dijo que concurrirá “con mucho gusto” a la Junta Departamental para informar a los ediles, tanto del oficialismo como de la oposición, sobre el alcance y las características de la reforma.