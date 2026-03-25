Finalmente, luego de varias idas y vueltas, y a partir del proyecto alternativo presentado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, este martes de tarde el gobierno definió que la reforma de movilidad del área metropolitana no incluirá la construcción de un túnel por la avenida 18 de Julio. Así se resolvió en una reunión en la Torre Ejecutiva entre el presidente Yamandú Orsi, los intendentes Bergara y Francisco Legnani (Canelones) y la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Luego de la reunión, Orsi habló en rueda de prensa en la planta baja de la Torre Ejecutiva. Dijo que hay un proyecto “muy ambicioso”, cuya “definición última” es resolver qué se hace sobre 18 de Julio, en vista de que una de las alternativas que se había puesto sobre la mesa era soterrar esa avenida de Montevideo. “Ante dificultades, objeciones o planteos legítimos hechos concretamente por la Intendencia de Montevideo [IM], se examinó y se le pidió al equipo de Montevideo que nos alcanzara una propuesta alternativa con la misma puntería, pero que pudiera resolverse por superficie”, señaló el mandatario.

Orsi dijo que la propuesta de la IM, “por supuesto, no tiene las ventajas del túnel, pero tiene otras”, relacionadas con “tiempos ejecución” y “costos”, y también conlleva “intervenciones importantes en algunos sentidos de algunas de las calles de Montevideo”. “Hoy puedo decir que tenemos sobre la mesa una propuesta que resuelve todo por superficie”, señaló. Según explicó Orsi, la iniciativa establece implementar el sistema de ómnibus de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), “que circula por superficie, con corredor exclusivo sobre 18 de Julio”.

Sobre la postura de la IM, Orsi dijo que es legítima, porque “las intendencias son las que le tienen que dar la última puntada a esto”, que es un tema “municipal por excelencia”, y lo que hace el gobierno nacional “es unificar una propuesta metropolitana en su conjunto”. “Cualquiera de las dos propuestas tiene ventajas y desventajas. Había una propuesta original que era la que nos parecía mejor. Por supuesto, uno tiene que estar dispuesto a escuchar propuestas, y hoy [por este martes] apareció una con otros atributos. No es una propuesta superadora de la anterior, sino distinta”, señaló.

Además, el presidente aclaró que la condición es empezar la obra en 2027, porque “esto no puede seguir así”, y subrayó que “cualquiera de los escenarios” que se están planteando “es bastante superador de lo que tenemos hoy”. Agregó que “ahora los técnicos tendrán que avalar que todo esto que está sobre la mesa, que hoy apareció como una novedad, funcione”.

“A mí, a simple vista, me parece que funciona. Pero obviamente hay que cotejarlo, y después habrá que elaborar el proyecto ejecutivo,y hacer alguna consulta con alguna institución más para resolver algunas cosas más. Tenemos que resolver Ciudad Vieja todavía, que es parte de este asunto; no es el tema central, pero es importante. En definitiva, el 99% de las cosas estarían resueltas”, subrayó.

Por último, Orsi remarcó que el túnel por 18 de Julio está descartado, salvo que alguien le diga que lo que presentó la IM “es totalmente inviable”, cosa que no cree. “Esto es un trabajo serio”, finalizó.

En tanto, una fuente que participó en la reunión confirmó a la diaria que definieron que no habrá túnel por 18 de Julio, y detalló que el proyecto presentado por Bergara implica la instalación de seis paradas por la principal avenida para los BRT, la misma cantidad que incluía el proyecto del túnel. Tiene dos carriles para los BRT, por el medio, y carriles de automóviles contra las veredas.

A su vez, en este nuevo proyecto, la ciclovía se correría al lado norte de 18 de Julio, es decir, con la perspectiva desde Tres Cruces hasta la plaza Independencia, del lado derecho de la avenida, entre el carril de autos y los dos de los ómnibus. Además, desde Ejido hasta la plaza Independencia se elimina el carril de autos en el sentido hacia Ciudad Vieja, y quedaría solo el de salida –hacia Tres Cruces–. Según la fuente, el proyecto implica el ensanchamiento de la avenida en algunos tramos.

Las características que tenía el túnel Con el proyectado y ahora ya descartado túnel se pretendía disminuir de 22 a siete minutos el tiempo que se demora en recorrer la principal avenida de la capital. El túnel se hubiese conectado, mediante una estación multimodal en Tres Cruces, con los dos corredores de 8 de Octubre y Avenida Italia, por los cuales transitarán ómnibus de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), articulados y eléctricos. De acuerdo a los estudios divulgados por el MTOP, había varias opciones para el túnel: una versión maximalista, desde Tres Cruces hasta la plaza Independencia, y otra minimalista, que partía desde Fernández Crespo. Desde el punto de vista del impacto en la actividad comercial, un relevamiento había identificado 1.236 locales en 18 de Julio y sus calles transversales inmediatas, la mitad de ellos ubicados entre Ejido y la plaza Independencia. Con soterramiento, el costo total de la obra se estimaba en 590 millones de dólares.

Martín Lema: “Manejan estos temas como un conventillo”

“Estaba cantado”, fue la primera reacción del senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo Martín Lema, uno de los más fervientes opositores a la construcción del túnel por la principal avenida de la capital. En diálogo con la diaria, recordó que desde hace tiempo insiste con que esa idea “era un disparate”, y sostuvo que hubo “una serie de improvisaciones y descoordinaciones” por parte del gobierno que lo preocuparon.

Para Lema, ahora el gobierno debe presentar “algo serio, sólido y realizable”, porque “no pueden seguir improvisando, anunciando alguna cosa un día, al otro día, otra; y después tienen que estar definiendo a contrarreloj”. “No pueden presentar planes de movilidad a los ponchazos. Hacen perder el tiempo con esta idea disparatada, que era de sentido común que no podía salir. ¿Por qué perdemos tiempo en un tema que requiere seriedad y solidez?”, preguntó. Lema agregó que el túnel “no era viable desde el punto de vista comercial, ni patrimonial ni de la movilidad”.

El senador blanco imagina que un gobierno departamental junto con un gobierno nacional del mismo color político “coordinan las acciones antes de salir a comunicarlas”. Sin embargo, “manejan estos temas como un conventillo”, agregó. Por último, dijo que el 8 de abril, que es la fecha para la que está convocada la ministra Etcheverry al Parlamento por este tema, “se le va a exigir que, por favor, planteen cosas serias”.

Las claves de la propuesta de Bergara Por superficie, en sustitución del túnel, la propuesta alternativa que presentó la Intendencia de Montevideo establece dos carriles exclusivos para los ómnibus de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), que irían por el medio de la calle, desplazando a los automóviles contra el cordón. Se prevén seis paradas, el ensanchamiento de la calle en algunos tramos y el traslado de la actual ciclovía hacia el lado norte de 18 de Julio. Desde Ejido hasta la plaza Independencia, además, se eliminará el carril de autos en el sentido hacia la Ciudad Vieja, quedando un único carril de salida hacia Tres Cruces. Con toda esta reformulación, la principal avenida se recorrería en diez minutos, en lugar de los 22 minutos actuales. Según ha anunciado Orsi, las obras empezarán en 2027 y culminarán en el transcurso de 2029.

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