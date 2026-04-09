La Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó este jueves por unanimidad la creación de una comisión especial para tratar los cinco proyectos de la comuna capitalina que requerirán recursos extrapresupuestales, del orden de los 300 millones de dólares.

En principio, se espera que las iniciativas ingresen formalmente para su tratamiento la próxima semana. Los planes –que apuntan a realizar obras de limpieza, saneamiento, veredas, calles y de revitalización de la Ciudad Vieja– necesitan de una mayoría especial (21 en 31) en la junta, lo que supone que el oficialismo debe conseguir, al menos, cuatro votos de la oposición.

La comisión estará integrada por 11 ediles –seis del oficialismo y cinco de la oposición– y, entre sus cometidos, se propone recibir a los jerarcas de la Intendencia de Montevideo (IM) vinculados a la ejecución de los planes, como: Movilidad, Planificación, Desarrollo Urbano, Desarrollo Ambiental y Recursos Financieros.

El jueves, en Panorama Informativo, de la diaria Radio, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, sostuvo que aspira a que “la oposición vea esto como lo que es: la oportunidad que tenemos todos, todos los partidos políticos, de avanzar y acelerar este proceso por el bien de la gente”. En ese sentido, llamó a “que no prime un cierto juego político-electoral a cuatro años de las próximas elecciones”.

Dentro de la bancada de la Coalición Republicana en la JDM, desde el comienzo del período, algunos curules han mostrado mayor apertura a negociar con la IM. Es el caso del edil colorado Federico Paganini y los ediles de la lista 22 Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto, que, en agosto, conformaron una bancada independiente dentro del Partido Nacional (PN). El miércoles, sin embargo, Soto comunicó a sus compañeros de bancada que se declara independiente, debido a “diferencias en temas internos”, según declaró a El País.

Hernández reconoció a la diaria que lo tomó “por sorpresa” la decisión de Soto y que le cuesta “entender cuál fue el detonante”. En un comunicado, la lista 22 expresó “una profunda decepción” por la desvinculación de Soto, ya que “fue electa integrando nuestra agrupación y su ubicación en la nómina respondió a una definición política”. Es por ello que resolvieron solicitarle públicamente que “presente formalmente su renuncia a la banca”, bajo el entendido de que “los votos pertenecen a un proyecto colectivo, no individual”.

El referente de la lista 22, el exdirector del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, entrevistado por la diaria Radio, rechazó pensar la discusión con base en que “se necesitan cuatro votos”. Por el contrario, apuntó, “yo creo que la pregunta más importante acá es ‘¿qué queremos?’, ‘¿que la ciudad avance o que la ciudad no avance?’. Yo pongo el foco ahí”.

Caramés consideró que “a veces la concepción política y estratégica de Montevideo es profundamente errada, porque lo ven como solamente una disputa de poder, de que ‘yo necesito que a Montevideo le vaya mal para que a mí me vaya bien’”. Sostuvo que el PN “necesita un proyecto que no sea elitista en Montevideo” y “que tome las experiencias de las intendencias del interior del país”.

Por su parte, el Partido Colorado iniciará “un proceso de análisis” de los proyectos el lunes, con participación de los zonales del partido “para recoger todas las problemáticas que ellos entiendan desde el territorio”, y, luego, comenzarán recorridas por los municipios, dijo Paganini a la diaria. “Abrimos todo este proceso con una mentalidad muy propositiva”, afirmó, aunque aclaró que “no significa que traduzcamos eso en un voto ni positivo ni negativo”. “Vamos a estar analizando seriamente este proceso, porque es un fideicomiso de 25 años, que excede nuestro período de gobierno, y eso nos obliga a tener una responsabilidad mucho mayor”, señaló.

El edil colorado apuntó que, a pesar de que todos los curules de la oposición “han tenido diálogo permanente” con el Ejecutivo departamental, se identifica en los ediles de la lista 22 y en él mismo “una visión un tanto más dialoguista”, proclive a eventuales apoyos a la comuna. Consideró que la oposición tiene que “entender que, si en cinco años queremos ser gobierno, tenemos que empezar a cambiar un poco las lógicas” y “pensar qué es lo más responsable para Montevideo”.

El apoyo del PN “es una decisión que se va a tomar como partido”

La posibilidad de que los ediles de la lista 22 acompañen los pedidos de la IM ha generado reacciones en la dirigencia blanca. El País informó que el tema fue advertido en el directorio del PN por el exsenador Luis Alberto Heber, quien consideró que “no se puede permitir” aprobar más endeudamiento para la comuna. En tanto, el semanario Búsqueda informó que el expresidente Luis Lacalle Pou también lo planteó a ediles blancos. Hernández reconoció que “la presión, sin duda, hay quienes la quieren ejercer”. Aunque aseguró no haberla sentido, señaló que “todos hacen su juego”.

Desde la lista 1 del PN señalaron a la diaria que, tras la salida de Soto de la lista 22, el apoyo de la oposición que necesita la IM se ve “un poco más difuso”. No obstante, reconocieron que dentro del partido “tampoco hay una negativa a todo o una aprobación a todo”, y que, mayormente, hay intención de estudiar en profundidad los proyectos. La bancada nacionalista acordó debatir su posicionamiento a la interna una vez que termine la actuación de la comisión.

En ese sentido, el edil nacionalista Rafael Seijas, en diálogo con la diaria, rechazó adelantar un posicionamiento, porque “lo que acordamos es que es una decisión que se va a tomar como partido”. En la misma línea, el edil Gabriel Cunha dijo a este medio que “la postura general es que lo vamos a estudiar responsablemente antes de fijar una postura final”. Sin embargo, otros curules sí han adelantado su rechazo a los recursos extrapresupuestales, como el edil Diego Rodríguez.

Cunha apuntó que el Frente Amplio “tiene que tener claro que no va a conseguir los votos para los fideicomisos tratando con personas aisladas”, sino que “va a tener que hablar con la oposición toda”. “Nosotros no vamos a votar por votar y nuestra intención es que se pueda discutir de manera seria, y que, sin duda, se puedan dar señales un poco más concretas”, afirmó y reconoció que “es muy difícil pensar en acompañar endeudamiento” cuando “no hemos visto un esfuerzo por parte de la Intendencia para reducir los problemas estructurales que tiene”.

Para Hernández, “la ciudadanía lo que nos está exigiendo es que lo estudiemos detenidamente, que seamos responsables, y, luego, a la hora de definir el voto, cada uno lo hará en sus respectivas internas y lo hará en el entendido de qué es lo mejor para Montevideo, si votarlo positivo o negativo”.