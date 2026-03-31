La administración de la Intendencia de Montevideo (IM), liderada por Mario Bergara, impulsa la aprobación en la Junta Departamental de recursos extrapresupuestales para llevar a cabo una serie de obras de limpieza, saneamiento, veredas, calles y un plan para revitalizar la Ciudad Vieja. Este plan fue presentado por el propio jerarca ante los ediles a principios del mes de marzo, en una instancia en la que detalló que el financiamiento solicitado ascenderá a unos 300 millones de dólares. Para esto, el oficialismo frenteamplista debe conseguir cuatro votos de la oposición.

En aquella oportunidad, ante la Junta Departamental, Bergara expresó que “los plazos importan”, ya que la comuna capitalina tiene que “terminar de dar forma a estos programas y terminar el diálogo también con organismos multilaterales”.

Días atrás, tras la presentación del resultado del déficit de 2025 –que se redujo un 70%–, el intendente dijo que la baja “sustantiva” del pasivo “da mucha tranquilidad” a la actual gestión. En ese marco, afirmó que se trata de la “plataforma” que buscaba la actual administración para “afrontar con confianza, con compromiso y con entusiasmo” la discusión sobre los cinco proyectos extrapresupuestales.

En este escenario, los ediles opositores se reunieron en la tarde de este lunes y marcaron una primera postura con respecto al planteo del ejecutivo departamental. Como Coalición Republicana (CR), según supo la diaria, se definió como primer punto solicitar la conformación de una “comisión especial de estudio” para analizar las solicitudes de financiamiento. “Hay quienes a la interna les gusta más y hay quienes les gusta menos”, señaló a la diaria una fuente coalicionista.

En esa comisión se pretende recibir a los responsables de los departamentos que “tienen un vínculo estrecho” con las cinco iniciativas; en las dependencias de Movilidad (calles), Planificación (Ciudad Vieja), Desarrollo Urbano (veredas), Desarrollo Ambiental (limpieza y saneamiento) y Recursos Financieros (ejecución en general).

El planteo y la respuesta

En el correr de la tarde de este lunes, el edil colorado Federico Paganini le comunicó la decisión al coordinador de bancada del Frente Amplio (FA), el edil Gonzalo Zuvela. Asimismo, el edil nacionalista Rafael Seijas hizo lo propio con el coordinador institucional de la IM, Justo Onandi.

Paganini dijo a la diaria que la oposición aspira a tener un ámbito específico para “un estudio detallado y avanzado” del denominado documento “Prioridades Ciudadanas” de la IM, que a su entender, incluye propuestas “un tanto escuetas”.

Asimismo, el edil colorado dijo que, si bien actualmente la IM tiene un endeudamiento “bajo”, en la Junta Departamental se acaba de aprobar con los votos del oficialismo un presupuesto con “prioridades totalmente desordenadas”. De todos modos, Paganini puntualizó que esto no implica que esté en contra de los recursos extrapresupuestales.

Por su parte, Seijas destacó a la diaria la importancia de llevar adelante este proceso en unidad y en clave de coalición, “independientemente” de lo que se defina en última instancia. Una vez que la oposición se haya “sacado todas las dudas”, será tiempo de realizar “las evaluaciones políticas”, poniendo “todos los componentes” sobre la mesa para definir la votación, señaló el curul nacionalista.

Desde el FA, Zuvela dijo a la diaria que el planteo de la oposición va en línea con la postura de Bergara. “Se trata de generar algo de consenso en esto de intentar conseguir esos votos que a nosotros nos faltan como oficialismo”, apuntó; y agregó que el espacio de la comisión servirá para que “se pueda controlar el avance real de las obras”.

Desde la IM, Onandi dijo a la diaria que la comuna capitalina ya había “planteado hasta el 15 de abril dar la instancia de trabajo a nivel de los territorios”. “Algunos concejos municipales ya lo han tratado, así que después de turismo vamos a empezar a hacer las consultas correspondientes y a esperar a aquellos que estén un poco más atrasados”, concluyó Onandi.

Las dos visiones nacionalistas

Fuentes del Partido Nacional (PN) señalaron a la diaria que los tres ediles nacionalistas de la lista 22 –que es liderada por el exdirector del Sinae Santiago Caramés– ya comenzaron hace algunas semanas a discutir internamente sobre las líneas de financiamiento solicitadas. Según supo la diaria, tras la votación del presupuesto hubo una recorrida por “casi todos los municipios”.

“Estamos estudiando bien los temas, salimos a recorrer y después tomaremos la definición política que tenemos que tomar”, aseguraron desde la lista 22 a la diaria. “El presupuesto es un tema cerrado. Ahora se pone este tema y trataremos de incidir todo lo que podamos incidir, que es un poco la premisa”, agregó la fuente.

Una visión un tanto distinta tiene el presidente de la Comisión Departamental de Montevideo del PN, Martín Lema. El senador dijo a la diaria que el pedido de financiamiento extrapresupuestal solicitado por la IM se deberá analizar en tres planos: “cantidad”, “contenido” y “credibilidad”. Sobre esto último, dijo que la oposición evaluará “la confianza de quienes van a llevar adelante la ejecución de los recursos”.

Por lo pronto, Lema dejó claro que, si bien resta que sea analizado el conjunto del planteo, “hoy por hoy” la administración de Bergara “debería hacer muchos mayores esfuerzos por mostrar una dirección distinta”. “El intendente no ha tenido señales de austeridad. Un ejemplo son las contrataciones directas; a la misma altura del período tiene más contrataciones directas que [la exintendenta Carolina] Cosse”, agregó.

Asimismo, Lema sostuvo que se ha aprobado un presupuesto con “prioridades desordenadas”. Con respecto a la disminución del déficit, Lema dijo que “son datos parciales” y llamó a ver como “termina ese capítulo”

“El intendente en campaña electoral, y hay archivo, sostenía que los problemas financieros de la intendencia se daban por el ahogo financiero del gobierno nacional de ese entonces y en ningún momento el intendente habló en campaña de que iba a necesitar recursos extrapresupuestales”, manifestó.