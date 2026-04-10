En el marco de las diversas actividades para celebrar los 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, impulsado por la Fundación y el Archivo Zitarrosa, este viernes a las 19.30, en 18 de Julio y Julio Herrera y Obes, frente a la sala Zitarrosa, habrá un espectáculo musical con entrada libre, en el que se presentarán más de 30 artistas, de varias generaciones.

El concierto, organizado por la Dirección Nacional de Cultura y por la Intendnecia de Montevideo, se abrirá con un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli, junto con Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal. La dirección musical será de Juan Pablo Chapital y Jacinta Bervejillo, con una banda integrada por Federico Araújo (teclados y acordeón), Martín Ibarburu (batería) y Julieta Taramasso (bajo).

Los artistas invitados son Álvaro Silva (AVR), Camila Ferrari, Carlos Alberto Rodríguez, Chacho Ramos, Cuareim 1080, Dani Umpi & Shuriken, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Luana, Lucía Romero, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Sofía Álvez, Tabaré Cardozo y Washington Carrasco & Cristina Fernández. El concierto será transmitido por TV Ciudad y “se realizará un registro en vivo, con vistas a una posible edición discográfica”.