El martes comenzaron las celebraciones por el nacimiento de Alfredo Zitarrosa, en la fecha de su aniversario 90, y se anunciaron homenajes en distintas partes del país que se desarrollarán durante marzo y abril.

Entre ellas, se destaca el recital en el que participarán más de 20 artistas uruguayos que rendirán homenaje a Zitarrosa, “en una noche que promete hacer dialogar a distintas generaciones unidas por el arte y el reconocimiento a un cantor y poeta que trascendió las fronteras del país”, prometen los organizadores.

El concierto tendrá lugar el sábado 11 de abril en la plaza Fabini, con entrada gratuita y desde las 19.00, y ya tiene confirmadas las presencias, en su orquesta estable, de Juan Pablo Chapital, Jacinta Bervejillo, Julieta Taramasso y Martín Ibarburu, además de las participaciones de Malena Muyala, Luana, Garo Arakelian, Maia Castro, Tabaré Cardozo, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Dani Umpi y el Cuarteto de Guitarras de Julio Cobelli. El detalle completo de fechas y lugares del resto de las celebraciones se dará a conocer el miércoles 18 de marzo.

“Estoy sorprendido y entusiasmado con la invitación. En mi casa se escuchaba muchísimo Zitarrosa. Mi padre y mi hermano lo cantan, tocan la guitarra. En algún momento versioné sus canciones, pero lo hice desde un lugar muy camp, al margen, como relecturas... Hacerlo en esta celebración pide que lo haga desde otra óptica, otra estrategia que, espero, no sea tan solemne. Espero estar a la altura de las expectativas”, le confió Dani Umpi a la diaria.

Tabaré Cardozo, por su parte, dijo: “Hay una frase de Zitarrosa que me marcó muchísimo. Leí en una entrevista que el decía que el arte es una herramienta y deberíamos tener cuidado de no usarlo como un arma. Como ese concepto no estaba en ninguna de sus canciones, lo puse como homenaje en una canción mía que se llama 'Que Dios me libre'”.

El lanzamiento de las actividades por el 90° aniversario del cantautor se realizó en la sala Zitarrosa y fue coorganizado con el Archivo Zitarrosa. Participaron la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el director general del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Carlos Varela Ubal; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la coordinadora del Instituto Nacional de Música (Inmus), Mayra Jaimes; la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring; la directora de la sala Zitarrosa, Cecilia Canessa, y el director del Archivo Zitarrosa, Martín Monteiro, entre otras autoridades. También estuvieron presentes Nancy Marino, esposa del cantautor, sus hijas Moriana y Serena, y sus nietas.

En el escenario, los músicos Numa Moraes, Washington Carrasco, Cristina Fernández y Julio Cobelli llevaron adelante una mesa de diálogo en la que recordaron la vida y la obra del autor de “Doña Soledad”. Además, un coro de la comisión de niñas y niños de la sala Zitarrosa interpretó “Crece desde el pie”, y Julio Cobelli volvió sobre las tablas para ofrecer versiones acústicas de “Zamba por vos” y “Stefanie”.

Además del concierto del 11 de abril, la oportunidad sirvió para anunciar la realización de actividades conmemorativas a lo largo de todo el país, con una diversa oferta de propuestas culturales, y proyectar una producción audiovisual, elaborada por el MEC, de la Orquesta Juvenil del Sodre y el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles en homenaje al autor de “Adagio a mi país”, así como el documental Ausencia de mí. El exilio de Zitarrosa, de Melina Terribili.

Para Cristina Fernández, “cantar a Zitarrosa siempre es un inmenso compromiso”. “Desde que falta Alfredo hemos tenido el privilegio de cantar en todas las fechas de sus cumpleaños, por eso nos sentimos agradecidos cuando nos convocan para su celebración”, dice en nombre del dúo. “Con Washington tuvimos la suerte de verlo actuar y de comprobar su compromiso y su rigurosidad con la música”.

“Desde el Instituto Nacional de Música venimos trabajando mucho para poner en valor el patrimonio cultural y musical de nuestro país y también para generar distintos encuentros entre artistas y públicos”, afirmó la directora de Cultura del MEC, María Eugenia Vidal. La jerarca anticipó que el concierto del 11 de abril será transmitido por TV Ciudad y que, a partir de su registro, “se editará un disco en vivo que quedará disponible en plataformas digitales para toda la ciudadanía y a través de la Dirección Nacional de Cultura”.

En ese sentido, Mayra Jaimes destacó la articulación interinstitucional entre el MEC, a través de la Dirección Nacional de Cultura, y el Inmus, el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Montevideo, a través de la Dirección de Cultura, y la sala Zitarrosa, el Municipio B y el Archivo Zitarrosa.

La organización del homenaje busca que la actividad tenga un alcance masivo y sirva para la divulgación del repertorio de Zitarrosa.