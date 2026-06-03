Presidenta del Secan sobre financiamiento de los derechos de televisación del Mundial: “Estamos llegando al punto de equilibrio”

Erika Hoffman, durante el lanzamiento del ciclo "El cine de los uruguayos", el 21 de octubre de 2025, en la Sala B del auditorio Nelly Goitiño.

Erika Hoffman explicó que la transmisión será financiada a partir pautas de publicidad de entes públicos complementada por ventas por publicidad privada, e indicó que “era muy importante poder ser los únicos, porque si no los derechos no se podían pagar”

Este año, y en tan solo unos días, se dará un hecho inédito en la historia de la televisión abierta en nuestro país: Canal 5, único medio de televisión pública de alcance nacional, transmitirá de forma exclusiva 32 de los 104 partidos del próximo Mundial, en conjunto con el servicio Antel TV. A raíz de esto, la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Érika Hoffman, visitó el programa Segunda mañana de la diaria Radio y ahondó en los detalles detrás del proceso de adquisición de los derechos y el plan de transmisión.

Hoffman explicó que, en términos generales, la decisión de comprar los derechos de televisación pasó por garantizar el acceso universal al acontecimiento, que calificó como el “evento deportivo y cultural más importante a nivel mundial” y guarda un “especial significado para los uruguayos y las uruguayas”.

Igualmente, apuntó que las razones van más allá del Mundial y se vinculan también a la necesidad de garantizar el acceso a bienes y servicios culturales como un derecho, algo que es parte de los cometidos del gobierno de Yamandú Orsi.

También dijo que acceder a los derechos de transmisión televisiva suponía “un sueño” para la dirección del canal, que también integra. “¿Quién no quiere poder transmitir un evento que es de una significación y un impacto impresionante?”, conjeturó.

Para Hoffman, si bien el desarrollo cultural y tecnológico permitieron nuevas formas de entretenimiento, los grandes eventos “aún se siguen consumiendo frente a la pantalla mágica” del televisor. Dijo que a pesar de desconocer si iba a ser posible concretar el acuerdo, el canal se preparó ante la posibilidad de manera acorde.

Según relató, las negociaciones comenzaron con “una conversación” que implicó “un trabajo artesanal que llevó bastante tiempo”. “Durante mucho tiempo tuvimos conversaciones muy reservadas, porque esto tampoco podía salir a la luz pública antes de que la negociación estuviera cerrada, con un compromiso desde el inicio muy cuidado, que es que no le costara al presupuesto público. Con esa consigna fuimos avanzando”, explicó.

Costos de transmisión: “Estamos llegando al punto de equilibrio, y estoy segura de que lo vamos a lograr”

Consultada sobre el apartado financiero, y si la compra de los derechos estaba incluida en el presupuesto dispuesto para el canal, la presidenta del Secan aclaró que como parte de los cálculos para la adquisición de derechos de televisación se contempló a los entes públicos que tradicionalmente pautan publicidad en estos eventos –como Antel, los bancos República y de Seguros del Estado, UTE y Ancap– como “grandes financiadores”.

Hoffman dijo que, basados en los montos que esas empresas volcaban históricamente, así como a partir de conversaciones con cada sus respectivas autoridades, se llegó a una cifra que se podía “completar con venta de publicidad privada” y que volvía posible el negocio. “Es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy: estamos llegando al punto de equilibrio y estoy segura de que lo vamos a lograr”, afirmó.

Según reveló más tarde, esta era la única estrategia comercial que resultaba viable para el canal. “Para nosotros era muy importante poder ser los únicos, porque, de lo contrario, los derechos no se podían pagar”, reconoció.

De todas formas, la jerarca matizó que, a pesar de todo, desde el canal están siendo “muy cuidadosos” con los gastos de transmisión, por lo que solo cuatro de las 12 personas que participarán en la cobertura del Mundial viajarán al lugar del evento, mientras que los demás integrantes del equipo trabajarán en un estudio en Montevideo.

Sin perjuicio de ello, admitió que se vio sorprendida con los montos solicitados en las negociaciones, aunque recordó que en el canal no se contaba con suficiente experiencia al respecto. Sumó esto a que los partidos a disputar estarán distribuidos entre tres países, lo que “encarece mucho la producción”, así como a la “incertidumbre” en torno al desempeño de la selección uruguaya y a cuántas fases pueda avanzar.

“Para una entidad pública todavía es más complicado, porque nosotros tenemos que prever lo que todavía es imprevisible: nosotros no sabemos si vamos a jugar en Canadá, por ejemplo, pero tenemos que ver, en el caso de que lleguemos a jugar en Canadá, qué es lo que tenemos que hacer”, ilustró.

Aun así, reiteró que eso no implicó “ir al alza” en el presupuesto que se solicitó a los entes públicos que publicitarán durante las transmisiones. “No porque los derechos fueran elevados nosotros elevamos la exigencia hacia ese lugar: nosotros elevamos la exigencia hacia la venta de publicidad comercial del mundo privado, que también quiere estar porque la transmisión va a ser fenomenal”, indicó.

El equipo: entre la mirada “explícita” de incluir mujeres y “poner en valor a todos los periodistas que ya estaban trabajando en el canal”

Sobre el momento que atraviesa la selección uruguaya y cómo esto puede influir en los niveles de audiencia, Hoffman evaluó que si bien “hay menos temperatura mundialista que en anteriores oportunidades”, también entiende que “la gente empieza a encenderse” a medida que se acerca el evento. “Creo que el Mundial hay que vivirlo como una fiesta, como un proceso único que ocurre cada tantos años, y uno tiene que ponerse la camiseta y celebrarlo como tal”, consideró, y reparó en que “si a la selección le va bien, a todo Uruguay le va bien”.

La presidenta del Secan recordó que en su penúltimo amistoso, contra la selección de Inglaterra, Canal 5, que también se encargó de su televisación, observó ratings de 22 puntos, “un récord impresionante” para “un partido que era por la Coca-Cola”. “La gente va a ver a la selección; ojalá que la selección pueda hacer buen fútbol”, expresó.

Así, apuntó a las transmisiones de partidos de fútbol como iniciadores de consumo colectivo, distinto del de las plataformas “segmentadas”, y calificó de “geniales” a “las transmisiones que se hacen en pantalla gigante”, como la que tradicionalmente tiene lugar en la explanada de la Intendencia de Montevideo a través de la pantalla del IMPO.

“El espacio público debería apuntar a que nos encontremos en algunos lugares, sin importar quiénes somos, sino porque tenemos un objetivo común”, valoró. Añadió que “la televisión pública debe contribuir con esa mirada”, algo que pasa por “fortalecer la identidad” mediante contenidos “con una gran amplitud de diversidad” y que contemplen valores asentados en el respeto y la convivencia.

Consultada sobre si esa perspectiva también configuró la composición del equipo de periodistas que trabajará en la cobertura del evento, Hoffman dijo que “la mirada de incluir periodistas mujeres fue explícita”, aunque “difícil”. También dijo que se buscó “poner en valor a todos los periodistas que ya estaban trabajando en el canal”, en lugar de “armar un equipo de megaestrellas”, lo que involucró también la incorporación de figuras de otros medios bajo control del Secan, como las radios públicas.

“Es un equipo joven, dinámico, que tiene muchas ganas de hacerlo y que no busca trabajar para que una estrella se luzca, sino que lo que se luzca sea la transmisión. Ese también es el sentido que tenemos en los medios públicos y que queríamos poner en valor con esta transmisión”, destacó.