El Tribunal de Apelaciones de 4º turno revocó la prisión domiciliaria nocturna para Sebastián Mauvezín, acusado de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores, en la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

En la sentencia, los ministros del tribunal señalaron que si bien entienden que Mauvezín, signado como quien presentó a Penadés a alguna de las víctimas, puede constituir un riesgo para estas, en seis meses habrá cumplido en prisión preventiva tres años, la mitad de la pena que pidió la fiscalía, en caso de que fuera condenado.

La jueza subrogante en lo penal de 36º turno, Gabriela Azpiroz, le había otorgado prisión domiciliaria nocturna por 180 días, por considerar que la capacidad de Mauvezín para entorpecer la investigación es menor que la de Penadés, además de ya haber cumplido el 40% de la potencial penal. El tribunal determinó que, para proteger la investigación y a las víctimas, la medida cautelar adecuada era arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En cuanto a Penadés, los ministros confirmaron la decisión de la jueza Aspiroz de mantener la prisión preventiva mientras la causa avanza hacia la audiencia de control de acusación, dado que aún hay elementos que preservar para llegar en las mejores condiciones al juicio.

Penadés es acusado por 20 delitos sexuales, diez delitos de retribución, o promesa de retribución, a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, violación, desacato y atentado violento al pudor. La fiscalía pidió una condena de 16 años de penitenciaría.