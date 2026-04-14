El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sigue primero en los escenarios de primera y segunda vuelta con vistas a las elecciones del 4 de octubre, según una encuesta publicada este martes por el instituto MDA por encargo de la Confederación Nacional de Transportes.

En la simulación de la primera vuelta, Lula lidera con el 39,2% de la intención de voto, seguido por Flávio Bolsonaro con el 30,2%. Los demás precandidatos presentan porcentajes significativamente inferiores, informó el portal Brasil 247, por lo que se da por descontado que la definición será entre el líder del Partido de los Trabajadores y el hijo del exmandatario, postulante del Partido Liberal.

La encuesta del instituto MDA también evaluó diferentes escenarios de una segunda vuelta, que tendría lugar el 25 de octubre.

En una contienda directa entre Lula y Flávio Bolsonaro, el actual mandatario obtendría el 44,9%, frente al 40,2% de Bolsonaro. En este escenario, el 11,3% declaró que votará en blanco o anulado, y el 3,6% se mostró indeciso.