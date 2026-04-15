Nada Hamadeh Moawed, embajadora de Líbano en Estados Unidos, tiene una tarea verdaderamente histórica: es la primera diplomática libanesa en más de 40 años en negociar directamente con Israel en nombre de su país.

El martes por la noche, hora alemana, Hamadeh, su homólogo israelí, Yechiel Leiter, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comenzaron a conversar en Washington buscando el fin de la guerra.

Probablemente no será una tarea fácil: Israel quiere negociar el desarme completo de la milicia Hezbolá. El gobierno libanés exige un alto el fuego antes de que puedan comenzar las conversaciones bilaterales sobre un acuerdo de paz. Tel Aviv se opone. Hezbolá, rival político interno del gobierno libanés, rechaza las conversaciones por completo. El primer ministro Nawaf Salam ya había cancelado su participación debido a la presión de Hezbolá.

Hamadeh proviene del pueblo de Baakleen, al sureste de Beirut. De religión drusa, se convirtió al cristianismo maronita, la fe de su esposo. Es prácticamente desconocida para el público libanés. Desde junio de 2025 es la primera mujer embajadora de Líbano en Estados Unidos.

Cargos en el Banco Mundial y las Naciones Unidas

Hamadeh cuenta con una dilatada experiencia profesional como economista en el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la ONU apoyó iniciativas para el desarrollo económico en Oriente Medio. En el Banco Mundial ocupó diversos cargos de responsabilidad en materia de transparencia de la deuda y fue responsable de los criterios para la concesión de asistencia financiera.

Es experta en deuda pública, inflación y seguridad alimentaria, problemas que también afectan a Líbano. En noviembre declaró que trabajaba para “reafirmar la visión del presidente Aoun, centrada en preservar la soberanía libanesa, implementar reformas y promover la paz”. Antes, ella misma asesoró a un primer ministro libanés: tras la guerra de cuatro semanas entre Hezbolá e Israel en 2006, fue asesora en materia de reconstrucción económica, que requería inversión extranjera.

Hamadeh tiene una maestría en finanzas de la Universidad George Washington y una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Americana de Beirut. Se dice que habla con fluidez inglés, árabe, francés y español.

El día de su nombramiento como embajadora en Estados Unidos, expresó su deseo de lograr “cambios significativos en las relaciones entre Estados Unidos y Líbano”. Ahora tiene esa oportunidad histórica.