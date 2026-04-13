Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tras 16 años de gobierno, el líder ultraderechista Viktor Orbán fue derrotado en las elecciones en Hungría por el candidato opositor Péter Magyar, líder del partido Tisza, lo que representa un cambio en la geopolítica regional con impacto en la mundial. Orban, firme aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, había frenado sanciones de la Unión Europea al Kremlin y hasta un préstamo a Ucrania, y al mismo tiempo recibía el apoyo del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras Orbán reconocía su derrota, en Medio Oriente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán se estancaban, ya que las partes propusieron demandas totalmente opuestas, y no hubo ni siquiera un acercamiento. Como resultado de esto, Trump anunció que la Armada de Estados Unidos bloqueará “todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondió en un comunicado que “el enemigo” podría quedar “atrapado en un vórtice mortal en el estrecho si comete un error”. En tanto, en Líbano, los ataques israelíes y las respuestas de Hezbolá nunca se detuvieron, y el primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que sigue trabajando para frenar la guerra y que las tropas israelíes se retiren del país.

En el plano local, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, confirmó que Uruguay ha venido “cumpliendo su hoja de ruta”, en referencia a las conversaciones que se mantienen con el gobierno argentino con respecto a la instalación de la planta de hidrógeno verde de HIF Global. Uruguay aceptó incorporar las observaciones hechas por Argentina al estudio de impacto ambiental, como la “contaminación visual” y la relocalización de la planta. En este sentido, Olivera dijo que la alternativa de emplazamiento que se maneja “descomprimiría” la tensión con Argentina. Según Olivera, se busca “encontrar una locación que ya cuenta con habilitación como suelo industrial, que ya tiene conectividad ferroviaria, que ya tiene accesibilidad a rutas nacionales, que ya tiene, incluso, cercanía con la fuente de CO2 biogénico”.

Nuestra compañera Camila Méndez entrevistó a Mariana Ríos, gerenta del Área de Protección de la Biodiversidad y Uso Sostenible del Ministerio de Ambiente, que participó en la decimoquinta COP de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias.

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Hasta mañana.