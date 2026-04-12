Peñarol traerá un bicampeón de la NBA para salir del mal momento, mientras que Defensor Sporting está en crecimiento.

La Liga Uruguaya volvió a tener días de cierta normalidad tras semanas de suspensiones permanentes. Todavía es difícil leer la tabla con exactitud, pero quedan tres fechas para conocer el orden establecido de los equipos para playoffs y algún partido suelto pendiente que tiene fecha para ponerse al día.

Nacional, que venía de vencer a Peñarol de visitante en el clásico, cerró una semana perfecta al vencer a Aguada el sábado por la noche en cifras de 101-82. James Feldeine jugó un enorme primer tiempo y en el complemento el reparto del goleo y la intensidad defensiva llevó al equipo de Álvaro Ponce a derrotar cómodamente al otro candidato que tiene el torneo. Les ganó a los dos contendientes en tres días de diferencia y llega entonado al Final Four de la Basketball Champions League Americas, torneo en el que está invicto. El bolso jugará ante Franca el próximo viernes a las 17.40 en la semifinal en el gimnasio de Obras Sanitarias, en Argentina. En caso de ganar, disputará la final el sábado contra el vencedor de Boca Juniors-Flamengo.

Defensor Sporting superó a Peñarol 92-84 en el gimnasio de Welcome tras alargue en 76. Fue la segunda derrota consecutiva para el carbonero y el fusionado arremetió para trepar al quinto lugar, algo que parecía impensado fechas atrás. Víctor Rudd, con 20 puntos y diez asistencias, fue la gran figura del encuentro.

El aurinegro sigue primero, pero podría tener quita de puntos al ser denunciado por distintas irregularidades que provocó su hinchada en el clásico ante Nacional: mostrar banderas del rival, una gallina, un Guasón colgando y lanzar objetos cuando se retiraba la delegación tricolor.

Peñarol contrató a Norris Cole, un base de 1.88 y 37 años que fue bicampeón de la NBA con Miami Heat. Es el primer jugador en consagrarse en la mejor liga del planeta que llega a la Liga Uruguaya. Sustituirá a Mikh McKinney, que a su vez estaba como recambio temporal de Skyler Hogan. Será momento de análisis para Leandro García Morales pensando en los extranjeros con los que se va a quedar para la postemporada.

El viernes Hebraica y Macabi le había ganado cómodamente a Malvín en el gimnasio de Larre Borges y prácticamente lo condenó a quedar afuera de los cuatro primeros que tendrán ventaja de localía. Al macabeo llegará Charles Mitchell en lugar de Arnold Louis, el nuevo foráneo ya había sido dirigido por Leonardo Zylbersztein en Nacional.

Los partidos de la próxima semana

El martes se jugarán dos encuentros: a las 21.15 Defensor Sporting recibirá a Malvín en un encuentro clave que va en la cancha de Welcome; el fusionado puede empatar a su rival de turno en caso de ganarle. A las 22.00, Aguada espera por Hebraica y Macabi en el gimnasio rojiverde en un enfrentamiento que puede determinar quién ingresa con el tercer lugar a playoffs.

El viernes, se pondrán al día con el calendario Peñarol y Aguada, en juego que va a las 21.15 en el Palacio.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP Pts. Peñarol (1) 22 6 48 Nacional (1) 19 9 45 Hebraica 16 13 45 Malvín (1) 17 12 44 Defensor Sp. 14 15 43 Aguada (2) 19 8 42

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.