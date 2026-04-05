El martes Peñarol recibirá a Nacional en el Palacio en un partido que había quedado pendiente; el viernes habrá tres encuentros más.

El martes pasado se había jugado parcialmente la fecha de la Liga Uruguaya ya que el encuentro entre Peñarol y Aguada se suspendió por humedad. El jueves no cambió la historia, Nacional no pudo jugar ante el rojiverde por problemas en los relojes del Polideportivo del Gran Parque Central.

La semana inconclusa sumada a la suspensión del reclasificatorio a cuatro fechas del final le quitaron el ritmo a un torneo al que le viene costando enganchar y generar interés. En la liguilla solamente se están ordenando los equipos del 1 al 6 de cara a los playoffs, con el agregado de que el carbonero tiene prácticamente asegurado el mejor lugar y Defensor Sporting el peor.

La participación de Nacional en la Basketball Champions League Americas dejó partidos pendientes y la fijación del certamen va, aproximadamente, con un mes de atraso. Con todas esas vicisitudes, la Liga Uruguaya afrontará una semana con encuentros interesantes, que intentarán enganchar.

Clásico a la vista

El martes, a las 21.15 en el Palacio Peñarol, el carbonero recibirá a Nacional. Hasta el momento, los de Leandro García Morales se quedaron con los dos clásicos de la temporada, pero afrontarán este encuentro con algunas bajas importantes: Nicola Pomoli está en la recta final de la recuperación de un desgarro y es duda, mientras que Skyler Hogan no va a estar, por lo que el aurinegro contrató a Mike McKinney, base de 1.90 al que el entrenador ya dirigió en México.

El tricolor tiene en duda a Connor Zinaich, quien se viene recuperando de un esguince; seguramente juegue Erik Thomas. El bolso llega de vencer en la hora a Malvín y necesita ganar los encuentros pendientes para trepar al segundo o tercer lugar de playoffs.

El viernes habrá tres encuentros para cerrar la semana: a las 20.15 Defensor Sporting recibe a Peñarol en el gimnasio de Welcome y Hebraica y Macabi va con Malvín en Larre Borges, en un encuentro clave donde el que gana mantiene sus chances de prenderse en el segundo o tercer lugar.

A las 21.15, Nacional y Aguada jugarán el partido pendiente del jueves pasado en otro duelo directo entre candidatos.

Tablas de posiciones Liguilla PG PP Pts. Peñarol(1) 22 4 46 Malvín(1) 17 11 43 Hebraica 15 13 43 Aguada(2) 19 7 41 Nacional(1) 17 9 41 Defensor Sp. 13 15 41

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.