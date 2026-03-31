El encuentro entre Peñarol y Aguada fue suspendido antes del comienzo del encuentro porque la humedad impidió que la cancha estuviera en condiciones para disputar el partido.

Se jugó parcialmente la sexta fecha del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que ahora tiene a Nacional, Aguada y Peñarol con dos partidos menos, ya que no se ha disputado ningún encuentro de ese triangular ficticio hasta el momento.

El lunes 30 quedó pendiente el juego entre carboneros y rojiverdes en el Palacio Peñarol, ya que la cancha no se encontraba en condiciones. Se decidió no suspender en la tarde, apelando a que las condiciones del flotante mejoraran, pero no sucedió. Casi una hora antes, era inminente la decisión que se tomó a 15 minutos del salto inicial con mucha gente en la tribuna. Habrá que reprogramarlo.

Oficialmente no hay noticias de cuándo se jugará, probablemente pase para más adelante, ya que Aguada tiene fijado el jueves a las 21.15 el pendiente ante los tricolores. Este encuentro podría quedar para cuando el bolso esté disputando la Basketball Champions League Américas.

Paridad y emoción

Nacional le ganó a Malvín de visitante por 71-69, con doble del panameño Ernesto Oglivie en la hora. El triunfo fue vital para el bolso porque, de no haberlo logrado, dejaba a su rival de turno encaminado a los principales puestos de playoffs. El equipo de Álvaro Ponce dominó casi todo el trámite, pero Malvín pasó en el último cuarto con virtudes de Joshua Webster y Manuel Romero.

El cierre fue plagado de errores, el tricolor tenía la última, pero Webster se la robó a James Feldeine y cuando salía al ataque por la épica, se resbaló. Oglivie quedó solo cerca del aro y convirtió con facilidad sobre la bocina. El panameño, con 16 unidades, fue la figura, seguido de Gianfranco Espíndola, con 14 puntos, aportando en momentos importantes de la noche.

Defensor Sporting ganó por primera vez en la Liguilla. Difícilmente salga del sexto lugar, pero gana confianza pensando en lo que viene; superó a Hebraica y Macabi en Larre Borges por 84-80.

Sin sacar grandes distancias, el fusionado estuvo la mayor parte del tiempo arriba en el juego, el macabeo llegó a pasar en el último cuarto, pero en un final cerrado tomó mejores decisiones el equipo de Gonzalo Brea, para quedarse con el triunfo.

Elijah Weaver, de gran segundo tiempo, fue el goleador del ganador, con 15 unidades, mientras que Ignacio Xavier colocó 29 en el visitante.

Tablas de posiciones Liguilla PG PP Pts. Peñarol(1) 22 4 46 Malvín(1) 17 11 43 Hebraica 15 13 43 Aguada(2) 19 7 41 Nacional(1) 17 9 41 Defensor Sp. 13 15 41

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.