Biguá y Urunday Universitario no juegan desde el lunes pasado y deberán aguardar el desenlace de la liguilla para disputar el próximo partido oficial tras la suspensión del reclasificatorio.

El lunes pasado descendieron Welcome y Cordón; además, Biguá aseguró su lugar en playoffs y Urunday Universitario quedó al borde. Con cuatro fechas por disputar, estaba prácticamente todo definido en el reclasificatorio.

Aduciendo razones presupuestales y de seguridad, se llevó a votación del Consejo de Liga, que resolvió dejar sin efecto la competencia. Malvín fue el único que se opuso, mientras que Defensor Sporting no participó en la reunión.

El atentado al profesionalismo pasó a ser moneda corriente en el básquetbol uruguayo, siendo la cuarta edición consecutiva de la Liga Uruguaya que deja encuentros sin jugar. Incluso, con el código de penas vigente, todo puede cambiar, ya que el año pasado Welcome había descendido matemáticamente y terminó salvándose en un desempate luego de que le sacaran puntos a Urupan.

Biguá y Urunday Universitario, que jugarán playoffs ante los mejores de la fase regular, encararán la parte decisiva del torneo con un mes de inactividad en partidos oficiales.

Ganaron los favoritos

El jueves Aguada le ganó bien a Malvín, Peñarol se impuso en alargue a Hebraica y Macabi en el gimnasio de Larre Borges y Nacional sacó la victoria de visitante frente a Defensor Sporting en Welcome, en un partido en el que sufrió un esguince de rodilla Connor Zinaich y encendió las alarmas, ya que llegará justo a la disputa del Final Four de la Basketball Champions League Americas.

El carbonero tiene todo encaminado para ser el mejor equipo de la fase regular, mientras que tricolores y rojiverdes buscan llegar a los puestos dos y tres para evitar a los de Leandro García Morales hasta la final.

La próxima semana tendrá poca actividad, pero habrá partidos contundentes que pueden marcar la definición. A las 20.15 en el gimnasio de Larre Borges, Hebraica recibirá a Defensor Sporting, mientras que en el Canil habrá un partidazo entre Malvín y Nacional, donde el playero juega ante un rival directo con el afán de conservar los puestos de vanguardia.

El gran partido del día será a las 21.15 en el Palacio Peñarol, donde el aurinegro recibirá a Aguada, que es el mejor equipo del momento, incluso el rojiverde venció en los últimos dos partidos al carbonero, que no tendrá a Nicola Pomoli, con una lesión muscular.

Otro choque de candidatos, para ponerse al día con el calendario, será el jueves a las 21.15 en el Polideportivo, donde Nacional recibirá a Aguada.

Tablas de posiciones Liguilla PG PP Pts. Peñarol(1) 22 4 46 Malvín(1) 17 10 42 Hebraica 15 12 42 Aguada(2) 19 7 41 Nacional(1) 16 9 39 Defensor Sp. 12 15 39

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.