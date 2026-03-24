Malvín consiguió un triunfazo sobre Nacional que lo encamina a un buen puesto de cara a los playoffs.

El lunes ofreció cuatro partidos de la Liga Uruguaya y en la reclasificación hubo confirmaciones que se veían venir: descendieron Welcome y Cordón, mientras que Biguá aseguró su lugar en los playoffs.

Unión Atlética le dio el golpe final al albiceleste al ganarle 95-71 en Nuevo Malvín. El azulgrana marcó la cancha en el primer cuarto y desde ahí controló el partido sin problemas, pese a la baja de Chris Alaekwe, que sigue recuperándose de una lesión en la rodilla. Quatarrius Wilson y Ty Prince anotaron 19 puntos y bajaron 11 rebotes cada uno, Guillermo Souza aportó 18 y Álex López 16. Tevin Glass con 23 unidades fue el máximo anotador en el perdedor.

El otro que perdió la categoría fue Welcome, que cayó a manos de Biguá 91-87, peleando el encuentro hasta el final. Libre de Deshone Hicks y Gonzalo Iglesias terminaron de torcer la historia para los de Villa Biarritz, que consiguieron el ingreso a los playoffs. Jhery Matos con 18 puntos y 11 asistencias fue la figura del encuentro.

Urunday derrotó a Goes 88-84 con libres de Mateo Sarni en el epílogo y prácticamente sentenció todo abajo. El estudioso quedó cerca de confirmar su estadía en los playoffs. Eric Demers con 19 puntos fue el mejor del equipo ganador, mientras que Justin Strings colocó 22 en la visita.

Con estos resultados, las cuatro fechas restantes serán para saber quién va con el número 7 a los playoffs y quién con el 8 entre Biguá y Urunday Universitario, que se enfrentarán el viernes. Se disputarán muchos encuentros donde no habrá nada en juego.

Malvín y un triunfo clave

El playero venció de visitante a Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central 90-88. Dentro de un trámite parejo, los de Pablo López llegaron a sacar diez puntos en el último cuarto con Nicolás Martínez en un nivel exorbitante. El tricolor lo remó a base de defensa y Luciano Parodi tiró la última para ganarlo, pero el balón salió y el festejo fue visitante.

Este triunfo le permite al playero afianzarse entre los de arriba y complicar a su rival de turno en las aspiraciones de crecer en la tabla de posiciones. En esta ronda de la Liguilla, los equipos se están ordenando de cara a los playoffs y el objetivo es llegar a los puestos 2 y 3 para evitar un cruce con Peñarol hasta la final. Malvín dio un paso importante para lograrlo.

Tablas de posiciones Liguilla PG PP Pts. Peñarol(1) 21 4 44

| Malvín(1) |17|9|41| | Hebraica |15|11|41| | Aguada(2) |18|7|39| | Defensor Sp. |12|14|38| | Nacional(1) |15|9|37| | |Reclasificatorio

| |PG|PP|PTS| | Biguá |16|12|44| | Urunday |13|14|40| | U Atlética(3) |14|14|37| | Goes |9|18|36| | Welcome |4| 24|32| | Cordón(1) |5|23|31|

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos. (3) Quita de cinco puntos.