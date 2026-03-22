Cordón y Welcome están sin margen de error; en la parte alta Peñarol se va derecho a lograr el mejor puesto de la fase regular.

La Liga Uruguaya de Básquetbol entró en un bache de interés. Lo más interesante parece ser la lucha por el órden de cara a playoffs en la Liguilla, aunque es difícil leer la tabla por la cantidad de partidos que debe Nacional por su participación en la Basketball Champions League Américas.

En el Reclasificatorio todavía no hay confirmaciones matemáticas pero las tendencias están marcadas: Cordón y Welcome dependen de un milagro para mantener la categoría, mientras que Biguá y Urunday Universitario tienen todo encaminado para llegar a playoffs desde los puestos siete y ocho respectivamente. A falta de cinco partidos, esta ronda parece meramente para cumplir con el calendario.

Diferencias evidenciadas

En la última fecha de la parte alta se evidenciaron las diferencias entre los tres grandes candidatos y el resto: Peñarol aplastó a Malvín de visitante y Nacional no tuvo problemas para ganarle a Hebraica y Macabi en Larre Borges. Aguada, en el partido más trabajado de la noche, le terminó ganando bien a Defensor Sporting.

El carbonero tiene todo encaminado para ser el mejor equipo de la fase regular, todo indica que el fusionado de Punta Carretas será el sexto. El interés está por ver si Aguada y Nacional pueden acomodarse en el 2 y el 3 para evitar al aurinegro hasta la final o si Malvín o Hebraica se quedan con uno de esos lugares, mandando a un copetudo por el camino de los de Leandro García Morales.

En el Reclasificatorio, Urunday le ganó con lo justo a Cordón, Goes le ganó bien a Welcome de visitante y Biguá metió un gran cierre de partido para derrotar a Unión Atlética.

Póker de lunes

El lunes se jugarán cuatro encuentros por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Habrá fecha completa de la Reclasificación con tres cotejos que van 20.15: Unión Atlética recibe a Cordón, Biguá a Welcome y Goes a Urunday Universitario. Si el albiceleste pierde, desciende; además, con ese triunfo azulgrana y una derrota welcomense también bajaría el equipo dirigido por Reque Newsome.

El mejor partido de la noche va a las 21.15 y será por la Liguilla: Nacional recibe a Malvín. El tricolor tendrá el objetivo de seguir ganando para escalar posiciones y enfrenta a uno de los rivales que tiene que bajar. El playero viene de perder feo con Peñarol pero sabe que un triunfo en el Polideportivo del Parque Central lo deja muy cerca de ser segundo o tercero de cara a playoffs.

Tablas de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol(1) 21 4 44 Hebraica 15 11 41 Malvín(1) 16 9 39 Aguada(2) 18 7 39 Defensor Sp. 12 14 38 Nacional(1) 15 8 36 Reclasificatorio PG PP PTS Biguá 15 12 42 Urunday 12 14 38 U Atlética(3) 13 14 35 Goes 9 17 35 Welcome 4 23 31 Cordón(1) 5 22 30

(1) Quita de dos puntos

(2) Quita de cuatro puntos

(3) Quita de cinco puntos.