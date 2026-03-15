El tricolor ganó con autoridad en Paysandú, liquidó 2-0 la serie ante el conjunto colombiano e irá por hacer historia; Boca Juniors, SESI Franca y el vigente campeón, Flamengo, son los otros que jugarán el Final Four.

Nacional escribió otra linda página de su historia en Paysandú. En el 8 de Junio, los tricolores vencieron este sábado 96-75 a Paisas de Colombia y ganaron 2-0 su serie de cuartos de final de la Basketball Champions League Americas. Los tricolores quedaron entre los cuatro mejores del continente y van por el título, que podría definirse en suelo uruguayo en abril.

Como en los buenos tiempos, los extranjeros James Feldeine y Connor Zinaich fueron las figuras. El dominicano terminó con 17 puntos en su haber, misma cantidad con la que Zinaich cerró sus números. Si bien la distancia fue grande, el tricolor destrabó el partido tras el descanso, recién en el tercer cuarto, cuando ajustó en defensa -pocas veces, pero llegó a ir perdiendo en el segundo período-, fluyó mejor en la base con el armado de Luciano Parodi o Marcos Cabot y fue tomando diferencias que se transformaron en indescontables.

Nacional va por más: la temporada pasada conquistó la Liga Sudamericana, también ganó la Liga Uruguaya de Básquetbol, y ahora va por todo.

Están todos

Antes de que se dilucidara la serie entre uruguayos y colombianos, los brasileños de SESI Franca y Flamengo, y Boca Juniors de Argentina, consiguieron sus respectivas victorias en cuartos de final y con ello los pasajes para el Final Four de la Champions.

SESI Franca fue el único que necesitó tres partidos para avanzar. En su caso ganó el primero a sus coterráneos del Minas, pero perdió el segundo, por lo que tuvieron que ir tercer y decisivo choque, donde ahí SESI Franca se impuso 103-91 con Lucas Dias y Luis Rodríguez Jr. como figuras destacadas.

Siguiendo con otro equipo brasileño, el vigente campeón Flamengo logró su pase tras barrer 2-0 a Astros de México. El segundo partido se disputó en Guadalajara y se definió prácticamente con la chicharra: doble de Alex Negrete a falta de tres segundos y 77-75 para los cariocas, que habían ganado en la ida de Río de Janeiro.

Por último, en duelo de argentinos, Boca Juniors también logró su clasificación al barrer 2-0 a Instituto de Córdoba. Fue 75-68 para los dirigidos por Nicolás Casalánguida, partido jugado en Buenos Aires.

El Final Four está pactado para dentro de aproximadamente un mes, pero no tiene lugar confirmado. Seguramente en el correr de estos días la noticia se sepa: Nacional postuló Uruguay como sede y el Antel Arena es candidato al desenlace del torneo continental.