La celeste viene de caer 2-1 ante Perú en Cusco y quedó en el penúltimo puesto de la tabla; el martes visitará a Bolivia y el sábado jugará en el Centenario ante Chile.

La eliminatoria femenina rumbo al Mundial de Brasil 2027, o sea, la Liga de Naciones femenina de Conmebol, tiene a Uruguay muy mal parado. La semana pasada la celeste cayó 2-1 ante Perú en Cusco y, tras ello, las chances de repuntar en la tabla para aspirar a puestos de clasificación o de repesca se van esfumando.

El análisis ya se hizo: fueron duros los 3.400 metros sobre el nivel del mar en tierras incaicas: Uruguay empezó bien, incluso fue ganando 1-0, pero quedó con una jugadora menos por expulsión y no pudo sostener el resultado. Con esa caída, el equipo dirigido por Ariel Longo quedó penúltimo con apenas 2 puntos en cuatro partidos, por encima solo de Bolivia (ver tabla).

Lo que viene

Tras estas cinco fechas iniciales, quedan cuatro por jugarse; dos de ellas se resolverán esta semana, porque el martes Uruguay visita a Bolivia a las 18.00 en El Alto –o sea, más altura: 4.150 metros sobre el nivel del mar–, mientras que el sábado que viene será local en Montevideo ante Chile.

Si vamos a los números, en Bolivia se enfrentarán las dos peores selecciones de la clasificatoria. Por lo tanto, ambas están necesitadas de sumar, al menos para aspirar a uno de los dos puestos que dan chance de repechaje, es decir el tercero y cuarto de la tabla, ya que primero y segundo van directos al Mundial.

Pensando en las chances de Uruguay, la celeste tiene 2 puntos y quienes van primeros, Argentina y Colombia, llevan 10, mientras que terceras están las venezolanas con 8 y en cuarto lugar las chilenas con 7. Ganar en la altura es más que difícil para cualquier selección uruguaya, pero los tres puntos serían ideales para encauzar el barco de una celeste que, hay que decirlo, más allá de los malos resultados, ha jugado bien –al menos un rato– en los cinco partidos que lleva hasta el momento.

Más allá de este duro partido en El Alto, después vendrá Montevideo y la selección de Chile, donde sí o sí Uruguay debería ganar para mantener la ilusión. En las dos últimas jornadas, a jugarse a principio de junio, la celeste visitará a Colombia en el primero de los partidos –probablemente el 5 de junio– y cerrará la participación en Montevideo ante Venezuela. Como se ve, el cierre va a estar aún más complicado de lo que ha sido hasta ahora la Liga de Naciones, porque no hay que perder de vista que, exceptuando Brasil –y ahora Argentina–, colombianas y venezolanas han sido históricas dominantes del fútbol femenino en Sudamérica.

Tabla de posiciones